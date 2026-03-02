Sigue la rosca por las comisiones en el Concejo local

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Los tironeos por el reparto de poder en el Concejo Delibernate local se extendieron al fin de semana y se espera que las presidencias de las 11 comisiones que posee el deliberativo se conozcan, finalmente, hoy.
Los nuevos bloques políticos habían pujado toda la semana pasada por el reparto de comisiones, con la idea de que el viernes la discusión quedara cerrada. Sin embargo, el decreto de Presidencia se postergó y se espera que, finalmente, los acuerdos se consoliden y conozcan hoy, un día antes de la apertura de sesiones ordinarias que el intendente, Julio Alak, encabezará realizará en el recinto.
Las comisiones son las encargadas de evaluar y despachar cada proyecto presentado, previo a su tratamiento en el recinto y están integradas de forma proporcional a la composición del cuerpo.
Con el estreno de la nueva composición, devenida del resultado electoral de septiembre en La Plata, en el que peronismo obtuvo el 44,09 por ciento y La Libertad Avanza (LLA, el 36, 49 por ciento, los dos bloques con mayor representación contarán con la mayor cantidad de presidencias de comisiones.
Teniendo ahora un bloque de 12 miembros, se espera que la bancada de Fuerza Patria tenga mayoría en todas las comisiones y presida siete. En tanto, los libertarios tendrían cuatro. El PRO, con dos concejales, se quedaría con una y, trascendió, el monobloque que conduce Melany Horomadiuk, Asap Nueva Generación, también podría conservar la conducción de un cónclave legislativo.
Según se trascendía ayer, el oficialismo conduciría la comisión de Hacienda, en manos del expresidente del bloque de Fuerza Patria, Pablo Elías, mientras que la comisión de Planeamiento sería para el exsecretario de esa área en el Ejecutivo y primer candidato a concejal de la lista del año pasado, Sergio Resa. Otra de las comisiones con importancia es Legislación, que se mantendría en manos del reelecto Juan Manuel Granillo Fernández, mientras que Salud quedaría para la concejal y médica Micaela Maggio.
Se perdieron 62 mil empleos públicos nacionales
Claves del mensaje
La kirchnerista Ona Parrilli, en tanto, estaría a cargo de la comisión de Producción local y Gisella Di Dio, del espacio de Juan Grabois, estaría a cargo de Género.
En la oposición, en tanto, La Libertad Avanza (LLA) tendría las comisiones de Seguridad, Transporte y Ambiente, aunque no circulaban los nombres de los ediles que ocuparían esas presidencias.
A fines del año pasado el bullrichista Juan Pablo Allan había sido designado Vicepresidente II del cuerpo y ahora también presidiría la comisión de Seguridad. En tanto, su compañera de bancada, la también bullrichista Florencia Barcia, continuaría a cargo de Transporte y Tránsitoy Gastón Alvarez, de la línea de Juan Osaba, encabezaría la comisión de Ambiente.
El presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, ocuparía la presidencia de la comisión de Transporte y Horomadiuk continuaría al frente de Cultura.
En tanto, se designarán tres prosecretarías legislativas que quedarán para el radicalismo, el PRO y el sector de Carolina Piparo en LLA.
