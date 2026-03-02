“Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

Con un discurso que se extendió por casi dos horas, que tuvo menos anuncios que chicanas y cruces con la oposición y alusiones directas a Cristina Kirchner, el presidente, Javier Milei, inauguró anoche el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso.

Yendo y viniendo muchas veces entre el mensaje que leía desde su atril y los exaprubtos fuera de libreto contra la izquierda y el kircherismo (vociferó “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes” y pronosticó que Cristina “va a seguir presa”), Milei aprovechó la cadena nacional no solo para cargar contra la oposición, sino también para anunciar reformas y leyes próximas a enviar al palacio legislativo.

En cuanto a las reformas, adelantó que cada ministerio presentará una serie de paquetes que se irán tratando mes a mes durante el 2026. Además, anticipó cambios en el Código Civil y Comercial, el Procesal y Comercial, en defensa al consumidor y la competencia, del código Aduanero y a nivel impositiva. También destacó la intención de avanzar en la privatización de sectores estratégicos, como los ferrocarriles, y la reducción de la intervención del Estado en la economía.

Entre otros puntos, destacó el potencial del país en términos de exportación de materias primas, energía y de geolocalización en el continente. Mientras insistió en la necesidad de continuar con la alineación internacional con Estados Unidos y Occidente, y ponderó el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Minutos después de las 21, el discurso presidencial empezó con un repaso de la herencia recibida. Afirmó que “la Argentina estaba en una situación de crisis terminal” y que “hoy sabemos que hay un camino hacia adelante”.

En un párrafo siguiente, enumeró que este “ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia” y se jactó de haber cumplido “con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Podemos decir que aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años. Terminamos con la emisión monetaria. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal”.

Más adelante, anticipó que dedicará este año a “garantizar las condiciones macroeconómicas básicas. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para terminar para siempre con la inflación y bajar el riesgo país”.

El mensaje del Presidente abundó en digresiones para cruzarse con la oposición y, puntualmente, con dirigentes de Unión por la Patria, como Juan Grabois, y del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

“Ustedes también podrían gritar, porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste”, le dedicó a la oposición que callaba mientras el oficialismo lo vitoreaba y redobló: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las mano a bolsillos ajenos”, mientrás tildó de “operetas” las denuncias por las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

En uno de los momentos más tensos y con un lenguaje más de cancha que de Asamblea Legislativa disparó, enardecido: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya (por Cristina Kirchner) presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”. En otro cruce, reforzó: “Vengan a explicarme qué pasó con Nisman”.

Más adelante, Milei vinculó a los sectores críticos con un intento de frenar su gestión, haciendo alusiones a un supuesto complot del kirchnerismo, empresarios y medios. En este punto, mencionó que tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, se gestó “un ataque coordinado entre el Congreso de la nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, lo que generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el pánico del regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001, donde la política no tenía problemas en tirar a la calle uno o todos los muertos que fuera necesarios con tal de volver al poder”.

“Fueron los más chorros de la historia”, dijo el Presidente sobre el kirchnerismo

También le apuntó a los empresarios cuando en forma retórica se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400, y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, en alusión a su cruce con Paolo Rocca. Y también arremetió: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, crítico sobre el cierre de Fate.

Tras anunciar diez paquetes de reformas económicas, desregulaciones y más apertura internacional, el jefe de Estado llamó a “crear el siglo de las Américas. Make America Great Again (dijo citando el lema de Donald Trump), de Alaska a la Argentina, hagamos América grande de nuevo” y reclamó: “Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”, para finalmente insistir: “Hagamos la Argentina grande nuevamente”.