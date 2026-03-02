Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En la apertura de sesiones del Congreso

“Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

En un discurso que tuvo menos anuncios que chicanas, el Presidente se cruzó varias veces con la oposición. Además, le apuntó a los empresarios y a los medios

2 de Marzo de 2026 | 02:38
Edición impresa

Con un discurso que se extendió por casi dos horas, que tuvo menos anuncios que chicanas y cruces con la oposición y alusiones directas a Cristina Kirchner, el presidente, Javier Milei, inauguró anoche el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso.

Yendo y viniendo muchas veces entre el mensaje que leía desde su atril y los exaprubtos fuera de libreto contra la izquierda y el kircherismo (vociferó “ladrones”, “asesinos” e “ignorantes” y pronosticó que Cristina “va a seguir presa”), Milei aprovechó la cadena nacional no solo para cargar contra la oposición, sino también para anunciar reformas y leyes próximas a enviar al palacio legislativo.

En cuanto a las reformas, adelantó que cada ministerio presentará una serie de paquetes que se irán tratando mes a mes durante el 2026. Además, anticipó cambios en el Código Civil y Comercial, el Procesal y Comercial, en defensa al consumidor y la competencia, del código Aduanero y a nivel impositiva. También destacó la intención de avanzar en la privatización de sectores estratégicos, como los ferrocarriles, y la reducción de la intervención del Estado en la economía.

Entre otros puntos, destacó el potencial del país en términos de exportación de materias primas, energía y de geolocalización en el continente. Mientras insistió en la necesidad de continuar con la alineación internacional con Estados Unidos y Occidente, y ponderó el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Minutos después de las 21, el discurso presidencial empezó con un repaso de la herencia recibida. Afirmó que “la Argentina estaba en una situación de crisis terminal” y que “hoy sabemos que hay un camino hacia adelante”.

En un párrafo siguiente, enumeró que este “ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivos de nuestra historia” y se jactó de haber cumplido “con todas las promesas de campaña hechas en 2025. Podemos decir que aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años. Terminamos con la emisión monetaria. Sancionamos la Ley de Inocencia Fiscal”.

LE PUEDE INTERESAR

Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”

LE PUEDE INTERESAR

La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial

Más adelante, anticipó que dedicará este año a “garantizar las condiciones macroeconómicas básicas. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva para terminar para siempre con la inflación y bajar el riesgo país”.

El mensaje del Presidente abundó en digresiones para cruzarse con la oposición y, puntualmente, con dirigentes de Unión por la Patria, como Juan Grabois, y del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

“Ustedes también podrían gritar, porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste”, le dedicó a la oposición que callaba mientras el oficialismo lo vitoreaba y redobló: “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las mano a bolsillos ajenos”, mientrás tildó de “operetas” las denuncias por las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad.

En uno de los momentos más tensos y con un lenguaje más de cancha que de Asamblea Legislativa disparó, enardecido: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya (por Cristina Kirchner) presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso. Sigan mintiendo a la gente. Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”. En otro cruce, reforzó: “Vengan a explicarme qué pasó con Nisman”.

Más adelante, Milei vinculó a los sectores críticos con un intento de frenar su gestión, haciendo alusiones a un supuesto complot del kirchnerismo, empresarios y medios. En este punto, mencionó que tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, se gestó “un ataque coordinado entre el Congreso de la nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, lo que generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el pánico del regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001, donde la política no tenía problemas en tirar a la calle uno o todos los muertos que fuera necesarios con tal de volver al poder”.

“Fueron los más chorros de la historia”, dijo el Presidente sobre el kirchnerismo

También le apuntó a los empresarios cuando en forma retórica se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400, y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, en alusión a su cruce con Paolo Rocca. Y también arremetió: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, crítico sobre el cierre de Fate.

Tras anunciar diez paquetes de reformas económicas, desregulaciones y más apertura internacional, el jefe de Estado llamó a “crear el siglo de las Américas. Make America Great Again (dijo citando el lema de Donald Trump), de Alaska a la Argentina, hagamos América grande de nuevo” y reclamó: “Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”, para finalmente insistir: “Hagamos la Argentina grande nuevamente”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Claves del mensaje
Multimedia

ElPresidente Javier Milei muy enérgico anoche durante su discurso en el Congreso. Confrontó con la oposición y elogió a los suyos /AFP

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

“El mercado interno sigue muy castigado”

Nueva protesta en la Universidad

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses

La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Últimas noticias de Política y Economía

Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”

La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial

Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
Gimnasia mostró dos caras
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
Información General
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla