La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial

Esta imagen entre Milei y Villarruel no se vio en la Cadena Nacional/NA

La fría -y a esta altura rota- relación entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, volvió a quedar plasmada anoche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

La transmisión de la TV en cadena nacional evitó mostrar al país el saludo entre el titular del Poder Ejecutivo y la presidenta del Senado antes del inicio oficial de la ceremonia.

Además, la distribución de las cámaras en el recinto hizo que el plano de Milei que salió al aire cortara la cabeza de Villarruel. Durante gran parte del discurso -sino todo-, de la vicepresidenta solo se vio una parte del torso, sin el rostro.

En el único momento en que salió en la transmisión oficial fue durante el ingreso de Milei al Congreso. Ella, incómoda, lo acompañó en su caminata hasta el recinto, en la que el jefe de Estado sí saludó cálidamente a la comisión de legisladores que le dieron la bienvenida.

Luego, el Presidente ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la central, por donde suelen entrar los mandatarios junto a los vicepresidentes.

En cambio, la televisión pública enfocó a cada ministro que elogió Milei y hasta el abrazo que se dio con la hoy senadora Patricia Bullrich.

En ningún momento se enfocó imágenes de las bancadas de la oposición, ni siquiera cuando alguno o varios legisladores cuestionaban el discurso del Presidente.

Diferencias

El ingreso de Villarruel al Congreso, apenas pasadas las 20 para abrir la sesión, dejó en evidencia que la relación con el núcleo duro libertario está quebrada. Cuando la locutora oficial anunció su entrada hubo silencio total e indiferencia desde los palcos. Pero minutos después entró Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y apenas dijeron su nombre hubo ovación y aplausos desde los palcos y también desde las bancas libertarias.

Terminada la sesión, el Presidente invitó a los suyos a comer unas empanadas a la residencia de Olivos. Obvio, la vicepresidenta no recibió la tarjeta.