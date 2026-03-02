Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |INVESTIGAN UN CONFLICTO BARRIAL

Grave incidente con amenaza armada en Tolosa

Grave incidente con amenaza armada en Tolosa

Google Maps

2 de Marzo de 2026 | 02:54
Edición impresa

Un joven de 25 años denunció haber sido amenazado con un arma de fuego en un confuso episodio ocurrido en la localidad de Tolosa y que tendría como trasfondo un conflicto previo entre conocidos del barrio.

La presentación fue realizada durante la madrugada del 1° de marzo en la comisaría 11ª de La Plata. Allí, el denunciante relató que el hecho se produjo horas antes cuando circulaba como acompañante en una motocicleta Motomel 110cc que era conducida por su hermano, al llegar a la intersección de las calles 18 y 530.

Según su declaración, en ese punto fueron interceptados por otra moto, una Honda GLH azul que -siempre de acuerdo a sus dichos- no tenía luces ni plásticos delanteros.

En el rodado se movilizaban dos jóvenes a quienes identificó como conocidos del barrio. Ambos descendieron del vehículo y se aproximaron.

El denunciante sostuvo que uno de ellos le preguntó si era “Facundo”, en aparente referencia a su hermano gemelo. Tras responder que no, el mismo sujeto le habría dicho: “Decile a tu hermano que está todo mal”, para luego llevar su mano a la cintura y exhibir lo que describió como un arma de fuego calibre 9 milímetros de color negro.

Ante esa situación, los hermanos optaron por retirarse rápidamente del lugar. Siempre según la denuncia, no se efectuaron disparos ni se produjeron lesiones.

Luego de dejar la motocicleta en su domicilio, el joven se dirigió a la dependencia policial para radicar la correspondiente denuncia penal.

Consultado sobre la existencia de testigos o cámaras de seguridad en la zona, manifestó desconocer si hay registros fílmicos y aseguró que no cuenta con cámaras propias. También expresó su voluntad de ser informado sobre el avance de la causa.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la veracidad de lo denunciado, así como identificar formalmente a los señalados y establecer si existió la exhibición del arma mencionada.

En la causa tomó intervención la UFI 15, a cargo de Cecilia Corfield.

 

