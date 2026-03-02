Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Maltrato

En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales

La fiscalía especializada recibió unas 500 denuncias. Cómo es el procedimiento que se activa tras la presentación vecinal

En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales

fiscal Di Lorenzo

2 de Marzo de 2026 | 02:35
Edición impresa

En menos de siete meses, la UFI N° 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, recibió cerca de 500 denuncias por maltrato animal. El incremento, según detalló la funcionaria, exponencial: en los primeros cinco meses registraron 300 presentaciones mientras que este año en un poco menos de dos meses ya acumularon otras 200.

A partir de esas denuncias y de las investigaciones correspondientes, la fiscalía logró rescatar a unos 300 animales, en su mayoría perros, que fueron reubicados en refugios, hogares de tránsito o con familias adoptantes, con la colaboración de rescatistas.

En el último tiempo trascendieron distintos operativos vinculados a criaderos ilegales, donde los animales son mantenidos en condiciones deplorables para su reproducción y posterior venta. Sin embargo, en muchas ocasiones las intervenciones de la fiscalía no se da en esos escenarios, sino en domicilios particulares.

¿Qué ocurre cuando un vecino advierte que un perro permanece atado con una correa corta, sin agua ni alimento suficiente? ¿O cuando detecta que un gato presenta sarna u otras enfermedades sin tratamiento? Esos casos pueden denunciarse y es allí, a partir de la presentación de los frentistas, cuando comienza la actuación judicial.

Según explicó Di Lorenzo, las denuncias pueden radicarse por correo electrónico, en la mesa de entradas de la fiscalía o en la comisaría de la zona. Si bien el mail es el canal más utilizado por su practicidad, todas las vías son válidas y las presentaciones se revisan diariamente.

Una vez ingresada la denuncia, se analiza su contenido y se inicia una verificación preliminar. “Depende el tenor de la denuncia, hacemos una pequeña investigación con los vecinos, a ver qué resultado tenemos de eso e intentamos ir por un rescate, hablar con la gente, ver si nos permiten ver a los animales. Cuando no lo logramos, pedimos un allanamiento al juez o hacemos un allanamiento de urgencia nosotros”, explicó la fiscal Di Lorenzo en diálogo con EL DIA.

A los allanamientos, la fiscalía acude con personal policial, con veterinarios y también cuentan con la ayuda de los rescatistas, pieza fundamental en estos procedimientos ya que “el mayor problema que tenemos es dónde ubicamos a los animales no humanos una vez que los rescatamos. De hecho, a veces podríamos actuar más rápido y tenemos que dilatarlo porque no tenemos ningún rescatista que esté disponible para transitar al animal”, observó la fiscal.

Si se comprueba el maltrato, el animal es separado de su tutor y entregado a un hogar de tránsito, refugio o familia adoptante, a donde suelen quedar definitivamente ya que “en el 98% de los casos nadie reclama que se los devuelvan”.

Esto ocurre en casos graves: “cuando vemos que el animalito no está tan mal, hablamos con el dueño y le conseguimos nosotros mismos los turnos con zoonosis para que los vayan a castrar. A los diez días volvemos al hogar, seguimos el caso y si vemos una mejora en la situación de cuidado cerramos la causa y ya está”.

Ante este incremento de casos, Di Lorenzo remarcó que, a la luz de la jurisprudencia más reciente, los animales dejaron de ser considerados “cosas” para ser reconocidos como sujetos víctimas en el marco de la Ley 14.346. “Hoy para la fiscalía la víctima es el animal no humano. Tenemos que actuar de forma tal de resguardarle todos sus derechos y la mejor condición de vida posible”, sostuvo.

Dónde denunciar
Por mail a denunciaslaplata@mpba.gov.arEn la comisaría del barrioEn la mesa de denuncias de la fiscalía

 

