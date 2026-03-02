Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena

Anoche ante Tigre Marcelo Torres alcanzó su décimo gol con la camiseta de Gimnasia, y se convirtió en le goleador del Lobo en el Torneo Apertura con tres tantos. Mientras los hinchas aprovechan el presente del delantero, uno de los temas pendientes es su renovación, ya que su vínculo con el Club finaliza a fin de año.

El Chelo realizó un buen partido ante Tigre, además de tener varias ocasiones de gol. En ese sentido, en el segundo gol de su equipo y el primero en su cuenta personal, el atacante se tomó revancha de uno jugada anterior donde no tuvo un buen control para la definición.

De esta manera, Torres convirtió su tercer gol en el campeonato. Anteriormente le había convertido a a Gimnasia de Mendoza hace unas semanas, en la victoria 1-0 del Lobo. Mientras que el primero fue con Aldosivi, por la tercera fecha del campeonato. Estos se suman a los siete que hizo durante el año pasado en 27 partidos disputados.

Sin embargo, el tema de su renovación de contrato es un tema de conversación en los hinchas de Gimnasia, quienes esperan novedades con relación a su futuro, teniendo en cuenta la pieza clave que significa para el equipo comandado técnicamente por Fernando Zaniratto.