Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria

2 de Marzo de 2026 | 02:52 Edición impresa

Delincuentes ingresaron en una vivienda de la localidad de Ángel Echeverry y sustrajeron el arma reglamentaria de una mujer policía, en un hecho ocurrido durante la noche del 28 de febrero.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio ocurrió en 44 entre 223 y 226.

La víctima, una oficial de 30 años, había salido del domicilio junto a su pareja y sus dos hijas menores para dirigirse a una plaza.

Al parecer, los ladrones violentaron una reja para acceder al lugar.