Nueva protesta en la Universidad

La Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp), que integra la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizará hoy un paro de actividades en reclamo contra la reforma laboral que se votó en el Congreso Nacional y por mejoras salariales y presupuestarias.

La protesta de hoy forma parte de un plan de lucha que se realizará a lo largo de este mes.

Cabe indicar que los docentes universitarios realizarán un paro de cinco días cuando comiencen las clases en los colegios preuniversitarios, del 16 al 22 de marzo.

Los docentes universitarios también están atentos al tratamiento legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las medidas se realizan en reclamo de la plena implementación de la Ley vigente -27.759-, por paritarias libres y la recuperación del salarios.

Cabe indicar que Adulp propuso convocar a un paro por tiempo indeterminado, posición que fue defendida y sopesada junto a las más de 30 asociaciones de todo el país, ”si el Gobierno sigue sin cumplir la Ley”, aseguraron.