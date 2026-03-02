Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |ASCENSO Y MUERTE

Dos “viejos conocidos” de Argentina por la AMIA

Dos "viejos conocidos" de Argentina por la AMIA
2 de Marzo de 2026 | 02:01
Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.

El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.

Mientras, Ahmoud Ahmadinejad, quien fue presidente de Irán entre 2005 y 2013, fue abatido. Junto a él fallecieron al menos tres de sus custodios personales, según confirmaron fuentes de la agencia de noticias ILNA. Su figura representó durante casi dos décadas uno de los mayores obstáculos y, simultáneamente, uno de los puntos de contacto más polémicos para la Justicia argentina. Aunque el atentado contra la AMIA ocurrió en 1994, antes de su llegada al poder, su administración fue la encargada de negociar y ratificar el controvertido Memorándum de Entendimiento con el gobierno de Cristina Kirchner y que denunció el fiscal Alberto Nisman.

Este acuerdo buscaba, en teoría, crear una “Comisión de la Verdad” para interrogar en Teherán -y no en Argentina- a los acusados iraníes con pedidos de captura internacional.

