Dos “viejos conocidos” de Argentina por la AMIA

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un movimiento que posiciona al frente de la fuerza a un militar que se encuentra “prófugo de la Justicia argentina” por su rol en el atentado terrorista a la AMIA de 1994.
El nombramiento, informado por la agencia iraní Mehr, se produce en un contexto de acefalía forzada tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Vahidi, quien ya ocupó cargos de relevancia en el pasado, es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y cuenta con pedidos de captura internacional vigentes.
Mientras, Ahmoud Ahmadinejad, quien fue presidente de Irán entre 2005 y 2013, fue abatido. Junto a él fallecieron al menos tres de sus custodios personales, según confirmaron fuentes de la agencia de noticias ILNA. Su figura representó durante casi dos décadas uno de los mayores obstáculos y, simultáneamente, uno de los puntos de contacto más polémicos para la Justicia argentina. Aunque el atentado contra la AMIA ocurrió en 1994, antes de su llegada al poder, su administración fue la encargada de negociar y ratificar el controvertido Memorándum de Entendimiento con el gobierno de Cristina Kirchner y que denunció el fiscal Alberto Nisman.
Este acuerdo buscaba, en teoría, crear una “Comisión de la Verdad” para interrogar en Teherán -y no en Argentina- a los acusados iraníes con pedidos de captura internacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí