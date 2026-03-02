El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses

Luego de varios años, el ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires comenzará con un paro docente. Millones de alumnos deberán esperar mañana para comenzar las clases.

El paro convocado a nivel nacional incluirá a 15 provincias, razón por la cual afectará a más de siete millones de alumnos en el país, ya que Ctera convocó a la medida nacional.

En la provincia de Buenos Aires, los gremios que agrupan a los educadores -Suteba,Feb, Sadop, Amet, Udocba adoptaron la medida de fuerza en reclamo de mejores salariales.

Después de intensas negociaciones en la paritaria con el Gobierno provincial que se extendieron hasta la primera quincena de febrero, el Frente de Unidad Gremial (FUGD) decidió que la propuesta oficial no resultaba suficiente y optaron por la medida de acción directa que se ejecutará hoy.

En el caso de los colegios privados se espera una respuesta dispar, ya que no todos los docentes adherirán a la medida de fuerza. Si bien el gremio que los reúne, Sadop, convocó a la huelga de 24 horas, dependerá de cada docente en cada colegio privado si se adhiere o no la medida. Muchos maestros temen que les descuenten el día, lo que impactará en sus salarios de manera directa en un momento de crisis del poder adquisitivo.

El primer gremio bonaerense que llamó a la medida de fuerza fue la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y luego se sumó Suteba, que realizó reclamos al Gobierno nacional: la convocatoria a la paritaria nacional, refuerzos en el presupuesto educativo y retorno del fondo de incentivo docente. En el gremio también plantearon que la medida la adoptaron convocados por Ctera, organización nacional docente de la que forman parte.

Cabe indicar que en el último día hábil de febrero, el Gobierno de la Provincia convocó a los gremios docentes y estatales a una nueva reunión paritaria para este miércoles 4 de marzo. El encuentro con los docentes será a media mañana.

OFERTA RECHAZADA

Los gremios ya rechazaron la propuesta oficial de un incremento del 3% para el mes de enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

“Es insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo”, respondieron los sindicalistas.

Buenos Aires tiene más de 360 mil docentes que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública.

Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.

El 27 por ciento del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa una fuerte suma para el tesoro provincial.

La oferta del Gobierno bonaerense llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $ 1.524.300.

La propuesta fue rechazada por los gremios docentes y de ahí que se convocó a la medida de fuerza que tendrá lugar hoy.

Se aguarda que la negociación entre los gremios y el gobierno provincial finalice antes del 13 de marzo, jornada en la que está previsto que comience el proceso de liquidación de haberes en el territorio bonaerense.

Ctera –la principal confederación docente a nivel nacional– anunció la medida de fuerza el pasado 20 de febrero. Luego se sumaron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sadop (docentes privados) y Amet (educación técnica), que pertenecen a la CGT.

Los sindicatos piden recuperar los fondos que la Nación aportaba a la educación obligatoria, en un contexto en que el Gobierno nacional redujo un 47,7% la inversión educativa entre 2023 y 2025. Desde Ctera denuncian que el ajuste en educación en estos dos años fue mayor que el promedio del ajuste fiscal en toda la administración nacional, estimado en 28,8%.

No se sabe cuál será el alcance del paro en los colegios privados de la Provincia

Según un análisis del Presupuesto 2026 elaborado por Argentinos por la Educación, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%).

El sistema educativo en la actualidad es financiado en un 75% por las provincias y en un 25% por la Nación. La reducción del financiamiento nacional fue mayor en la educación obligatoria (nivel inicial, primaria y secundaria) que en el sistema universitario: entre 2023 y 2025, los fondos nacionales para la educación obligatoria cayeron un 76,5% y la inversión en infraestructura educativa se redujo 58,5%, mientras que el presupuesto para las universidades cayó 29,4%.

Otro informe de Argentinos por la Educación analizó los últimos diez años de inversión educativa provincial y encontró que los salarios docentes cayeron en 21 de las 24 provincias entre 2014 y 2025: las tres excepciones son Chaco, Santiago del Estero y Río Negro. Al poner el foco en el impacto del ajuste reciente, se observa que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025 los salarios docentes cayeron 19% en promedio a nivel nacional, según datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE).