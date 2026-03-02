Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |SUSTRAJERON DE TODO, HASTA LA MERCADERÍA

Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso

Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso

Por el robo pidieron ayuda en esta garita. No sirvió de mucho / Web

2 de Marzo de 2026 | 02:53
Edición impresa

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comercio gastronómico del barrio El Carmen de Berisso. Delincuentes ingresaron durante la madrugada de ayer en un restaurante peruano y se llevaron electrodomésticos, bebidas y mercadería destinada a la venta.

La denuncia fue radicada por la propietaria del local “La Norteñita”, ubicado en calle 66 entre 122 y 123.

Según relató la mujer, de 52 años, al llegar al lugar cerca de las 10 de la mañana advirtió que autores ignorados habían ingresado por la parte trasera del comercio, donde hay un ventanal de grandes dimensiones protegido con alambre.

De acuerdo a su testimonio, los ladrones sustrajeron un televisor Noblex de 55 pulgadas, un parlante grande de la misma marca y color negro, y una caja que contenía cámaras de seguridad que aún no habían sido instaladas en el local. Además, se llevaron seis cajones de cerveza y mercadería variada, entre carne, pollo, cerdo, aceite, arroz y harina en pack.

Consultada sobre la existencia de cámaras en funcionamiento, la comerciante indicó que el lugar no cuenta con sistema de monitoreo activo.

En cuanto a la documentación de los elementos robados, explicó que no la tenía en ese momento, aunque aseguró que puede conseguir las facturas ya que los equipos habían sido adquiridos recientemente en un comercio de La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria

LE PUEDE INTERESAR

Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital

La mujer también aportó un dato que podría resultar clave para la investigación. Según manifestó, apenas descubrieron el robo su pareja se dirigió a la garita policial ubicada detrás del restaurante, donde un efectivo le habría comentado que alrededor de las 04.30 de la madrugada vio a un joven salir de los cañaverales con un televisor de grandes dimensiones.

Siempre según ese relato, el sospechoso se subió a una motocicleta y se retiró por calle 66 en dirección a la zona de 125.

Lo que no se sabe es si, a partir de ese movimiento a todas luces extraño, hubo un alerta a sus superiores o al 911.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor o autores del hecho y recuperar los elementos sustraídos. Mientras tanto, la comerciante evalúa reforzar las medidas de seguridad en el local tras el duro golpe sufrido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

“El mercado interno sigue muy castigado”

Nueva protesta en la Universidad

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses

Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Últimas noticias de Policiales

Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad

Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego

Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
La Ciudad
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí  
Deportes
Gimnasia mostró dos caras
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Información General
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla