Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó a un comercio gastronómico del barrio El Carmen de Berisso. Delincuentes ingresaron durante la madrugada de ayer en un restaurante peruano y se llevaron electrodomésticos, bebidas y mercadería destinada a la venta.
La denuncia fue radicada por la propietaria del local “La Norteñita”, ubicado en calle 66 entre 122 y 123.
Según relató la mujer, de 52 años, al llegar al lugar cerca de las 10 de la mañana advirtió que autores ignorados habían ingresado por la parte trasera del comercio, donde hay un ventanal de grandes dimensiones protegido con alambre.
De acuerdo a su testimonio, los ladrones sustrajeron un televisor Noblex de 55 pulgadas, un parlante grande de la misma marca y color negro, y una caja que contenía cámaras de seguridad que aún no habían sido instaladas en el local. Además, se llevaron seis cajones de cerveza y mercadería variada, entre carne, pollo, cerdo, aceite, arroz y harina en pack.
Consultada sobre la existencia de cámaras en funcionamiento, la comerciante indicó que el lugar no cuenta con sistema de monitoreo activo.
En cuanto a la documentación de los elementos robados, explicó que no la tenía en ese momento, aunque aseguró que puede conseguir las facturas ya que los equipos habían sido adquiridos recientemente en un comercio de La Plata.
La mujer también aportó un dato que podría resultar clave para la investigación. Según manifestó, apenas descubrieron el robo su pareja se dirigió a la garita policial ubicada detrás del restaurante, donde un efectivo le habría comentado que alrededor de las 04.30 de la madrugada vio a un joven salir de los cañaverales con un televisor de grandes dimensiones.
Siempre según ese relato, el sospechoso se subió a una motocicleta y se retiró por calle 66 en dirección a la zona de 125.
Lo que no se sabe es si, a partir de ese movimiento a todas luces extraño, hubo un alerta a sus superiores o al 911.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor o autores del hecho y recuperar los elementos sustraídos. Mientras tanto, la comerciante evalúa reforzar las medidas de seguridad en el local tras el duro golpe sufrido.
