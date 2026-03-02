Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos

Tras el partido ante Tigre en el Coliseo de Victoria, Gimnasia quedará licenciado y regresará a los entrenamientos mañana en Estancia Chica con la cabeza puesta en el próximo compromiso ante Banfield en el sur del Gran Buenos Aires por la décima fecha del Torneo Apertura, partido que se disputará el miércoles 11 de marzo.

A sabiendas de que no se disputará la novena jornada del campeonato por la medida de fuerza tomada por la Asociación del Fútbol Argentino, sumado al apoyo de los clubes, el Lobo tendrá más tiempo de preparación para medirse ante el Taladro en el Florencio Sola.

Este lapso de tiempo será clave, ya que tras el regreso del fútbol, el Lobo tendrá varios partidos seguidos por delante. Luego del choque ante los dirigidos por Pedro Troglio, cuatro días después, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Bosque. Mientras que la última jornada confirmada con día y horario será ante Atlético Tucumán el viernes 20 del corriente mes en el Jardín de la República.

De esta manera, el plantel de Gimnasia gozará de jornada libre para retomar a las prácticas, siempre y cuando se sostenga el paro para la siguiente fecha del campeonato.