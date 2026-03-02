Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses: la UNLP, también de huelga
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
VIDEO. ¡Pura emoción! Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
Israel lanza una ofensiva contra Irán y advierte de que serán "muchos días" de combate
Caen las bolsas y suben el petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada y llega la primera gala de nominación
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Paro y nueva protesta en la UNLP contra la reforma laboral y mejoras salariales
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Crece el malestar en La Plata por la baja frecuencia de los micros y el aumento del boleto
Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los mercados reaccionan de manera negativa tras el ataque de Estados Unidos contra Irán
Escuchar esta nota
Las bolsas de Europa y Asia presentaban caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, crece la expectativa por la reacción del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Los mercados internacionales exhibían un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 1,96%, Franckfurt 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.
Seguí la bolsa de valores de Argentina y Nueva York, y los mercados de carne y granos, minuto a minuto en https://www.eldia.com/mercados
Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.
En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).
En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 1,4% y Hong Kong de 2,1%. Sólo la bolsa de Shanghai logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. ¡Pura emoción! Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
LE PUEDE INTERESAR
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.
El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los 80 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala cerca de un 12%.
El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.
En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde expuso las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí