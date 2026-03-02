Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Caen las bolsas y suben el petróleo y el gas por el conflicto en Medio Oriente

Los mercados reaccionan de manera negativa tras el ataque de Estados Unidos contra Irán

2 de Marzo de 2026 | 08:42

Las bolsas de Europa y Asia presentaban caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente. En paralelo, crece la expectativa por la reacción del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Los mercados internacionales exhibían un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 1,96%, Franckfurt 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.

En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 1,4% y Hong Kong de 2,1%. Sólo la bolsa de Shanghai logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.

En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los 80 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala cerca de un 12%.

El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.

En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde expuso las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.

