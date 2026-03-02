Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo

Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia

Tras estar 448 días preso en Venezuela, fue liberado por una gestión sorpresiva de la AFA

Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
2 de Marzo de 2026 | 07:40

Escuchar esta nota

 El Gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó al país y se reencontró con su esposa, María Alexandra Gómez, y con su hijo Víctor, quienes lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Además de su familia en el lugar estaban la senadora y ex ministra, Patricia Bullrich, y la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

 

 

Gallo, quien estuvo 448 días detenido en Venezuela, recientemente liberado por el Gobierno venezolano, regresó en un vuelo privado gestionado por Claudio “Chiqui” Tapia, en nombre de la Asociación del Fútbol Argentino y en forma conjunta con la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El gendarme estuvo detenido en Venezuela desde 2024, en la primera parte de su cautiverio con paradero desconocido, hasta que sus familiares pudieron conocer que se encontraba en la prisión El Rodeo 1 de Caracas.

Gallo había sido apresado en el paso fronterizo con Colombia, cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa de esa nacionalidad y a su pequeño hijo, quienes se encontraban allí.

El vuelo en el que volvió al país partió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (Caracas) a las 5,51 (hora local, las 4,51 de Argentina) y Luego de realizar una escala técnica en Guayaquil, volvió a emprender viaje hacia Ezeiza donde arribó a las 4.45.

Chequeo médico

Por otro lado, Gallo se realizaba este lunes estudios médicos en el Edificio Centinela de Retiro, tras lo cual sería trasladado a su casa donde se encuentran su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Víctor. El estado de salud de Gallo estaría debilitado debido a que el gendarme venía llevando a cabo una huelga de hambre en el lugar donde estuvo detenido en Venezuela.

En tanto, trascendió que, tras realizarse los citados estudios, lo trasladarían a su vivienda y tendría un seguimiento de su salud en general.

