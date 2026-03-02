Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Gallo, liberado tras 448 días detenido: la sorpresiva gestión de AFA, el operativo retorno y el reencuentro
“Estoy viva”: Divina Gloria habló tras el susto en Gran Hermano Generación Dorada
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Crece el malestar en La Plata por la baja frecuencia de los micros y el aumento del boleto
Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con profundo pesar, familiares, amigos y dirigentes de distintos ámbitos despidieron a Raúl Fernández, contador público, docente y ex funcionario provincial, cuya trayectoria dejó una marca en la vida institucional y social de la región.
Nacido el 22 de febrero de 1945 en Olavarría, hijo de Rafael Fernández y Estela Elena Herrera, pasó buena parte de su infancia en el campo. Cursó sus estudios en su ciudad natal y los finalizó de manera anticipada gracias a su capacidad. A los 16 años comenzó la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó a los 21 con el mejor promedio de su promoción.
En La Plata conoció a Stella Maris Sansone, “Cielo”, el amor de su vida. Se casaron el 2 de julio de 1970 y formaron una familia de cuatro hijos - Gastón, Andrés, Rocío y Enrique - que con los años se amplió con ocho nietos. En 2020 celebraron sus bodas de oro. Vivieron casi dos años en Barcelona gracias a una beca obtenida a mediados de los 70, aunque siempre eligieron City Bell como hogar definitivo.
Su carrera profesional combinó la actividad privada y la función pública. Trabajó desde joven en el Ministerio de Gobierno bonaerense y desarrolló su estudio contable junto a colegas y amigos. En 1987 asumió como Subsecretario de Asuntos Municipales durante la gobernación de Antonio Cafiero, y continuó su labor en las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Participó en la creación de municipios del Conurbano y asesoró a distintos dirigentes a lo largo de su trayectoria. En paralelo, fue profesor titular de Auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, donde formó a generaciones de profesionales.
Amante del deporte, jugó al básquet en su juventud y, con el tiempo, encontró en el golf una pasión que compartió con hijos y nietos. Hincha de River y asistente habitual del Monumental, disfrutó también de la navegación y de la vida social .
Comprometido con su fe, participó activamente en la iglesia evangélica junto a su esposa y colaboró en proyectos educativos y solidarios. Desde 2003 residió en el Club de Campo Los Ceibos, donde mantuvo su espíritu participativo.
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian que una pérdida de agua destrozó la vereda en 47 entre 1 y 2
LE PUEDE INTERESAR
Vecinos preocupados por un bache gigante en 501 entre 137 y 138
Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre inteligente, generoso y siempre dispuesto a tender una mano. Su legado perdurará en su familia, en sus alumnos y en cada ámbito donde dejó su huella.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí