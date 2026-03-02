Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Su fallecimiento

Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense

Dolor en La Plata por la muerte de Raúl Fernández, contador y ex funcionario bonaerense
2 de Marzo de 2026 | 02:31
Edición impresa

Con profundo pesar, familiares, amigos y dirigentes de distintos ámbitos despidieron a Raúl Fernández, contador público, docente y ex funcionario provincial, cuya trayectoria dejó una marca en la vida institucional y social de la región.

Nacido el 22 de febrero de 1945 en Olavarría, hijo de Rafael Fernández y Estela Elena Herrera, pasó buena parte de su infancia en el campo. Cursó sus estudios en su ciudad natal y los finalizó de manera anticipada gracias a su capacidad. A los 16 años comenzó la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, donde se graduó a los 21 con el mejor promedio de su promoción.

En La Plata conoció a Stella Maris Sansone, “Cielo”, el amor de su vida. Se casaron el 2 de julio de 1970 y formaron una familia de cuatro hijos - Gastón, Andrés, Rocío y Enrique - que con los años se amplió con ocho nietos. En 2020 celebraron sus bodas de oro. Vivieron casi dos años en Barcelona gracias a una beca obtenida a mediados de los 70, aunque siempre eligieron City Bell como hogar definitivo.

Su carrera profesional combinó la actividad privada y la función pública. Trabajó desde joven en el Ministerio de Gobierno bonaerense y desarrolló su estudio contable junto a colegas y amigos. En 1987 asumió como Subsecretario de Asuntos Municipales durante la gobernación de Antonio Cafiero, y continuó su labor en las gestiones de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf. Participó en la creación de municipios del Conurbano y asesoró a distintos dirigentes a lo largo de su trayectoria. En paralelo, fue profesor titular de Auditoría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, donde formó a generaciones de profesionales.

Amante del deporte, jugó al básquet en su juventud y, con el tiempo, encontró en el golf una pasión que compartió con hijos y nietos. Hincha de River y asistente habitual del Monumental, disfrutó también de la navegación y de la vida social .

Comprometido con su fe, participó activamente en la iglesia evangélica junto a su esposa y colaboró en proyectos educativos y solidarios. Desde 2003 residió en el Club de Campo Los Ceibos, donde mantuvo su espíritu participativo.

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian que una pérdida de agua destrozó la vereda en 47 entre 1 y 2

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos preocupados por un bache gigante en 501 entre 137 y 138

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre inteligente, generoso y siempre dispuesto a tender una mano. Su legado perdurará en su familia, en sus alumnos y en cada ámbito donde dejó su huella.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios

En un cruce de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO: formaciones, hora y TV

Gallo, liberado tras 448 días detenido: la sorpresiva gestión de AFA, el operativo retorno y el reencuentro

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Regresó Carillo y el Barba llevó al Mineiro a la final
Últimas noticias de La Ciudad

Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses

La vida en la Región de destacadas personalidades

Crece el malestar en La Plata por la baja frecuencia de los micros y el aumento del boleto

Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Espectáculos
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
“Estoy viva”: Divina Gloria habló tras el susto en Gran Hermano Generación Dorada
Tras ganar el Goya, Fonzi se cruzó con Milei
“Muy difícil”: en lo de Mirtha, Arturo Puig recordó a Selva
En Biblioteca La Chicharra, películas sobre el trabajo, gratis
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico peruano de Berisso
Información General
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla