Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
2 de Marzo de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

LE PUEDE INTERESAR

Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase

LE PUEDE INTERESAR

Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor

SUERTE NUMERICA: Recibirá demostraciones halagadoras por su desempeño y dedicación. Sus ambiciones de los sentimientos comienzan a rendir frutos de estabilidad y comprensión. Renuévese. Sinsabores.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 26-05-49. En sus ocupaciones esta jornada será violenta a la vez que algo indecisa. Sea prudente. No contraiga nuevas relaciones amorosas. Peligro de rupturas. La salud, buena.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 07-17-22. Todo avanza en forma lenta, pero favorable. Los asuntos monetarios van en franca mejoría. En el terreno sentimental se suavizarán las tensiones.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 75-39-52. Las inversiones o negocios podrían ser totalmente estériles. Tome con calma las relaciones amorosas inestables. Proposición ventajosa.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 01-14-41. Este será un día de hechos positivos que pueden determinar un acontecimiento feliz a breve plazo. Evite tomar determinaciones en el amor.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 06-85-41. Podrá cobrar un dinero y eliminar ciertos trámites. Quien espere novedades en el terreno sentimental, la tendrá y muy favorable.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 27-59-62. Tendrá una jornada de mucho ajetreo, pero ganará dinero. Guárdelo para imprevistos. El amor, muy bien encaminado. Día de mucha intuición.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 52-05-69. La intervención de gente influyente hará prosperar sus gestiones financieras. Esfera sentimental con grandes sorpresas y alegrías. Rumbos más felices. Oportunidad de destacarse.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 26-13-02. Las trabas y oposiciones en el plano económico comienzan a ceder. ¡Enhorabuena! Se producen adelantos en el amor y en el entendimiento con su pareja. Se cristalizan anhelos. Reuniones.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 80-66-11. Adecuada circunstancia para finiquitar asuntos de papeles y gestiones financieras. Podrá impulsar al ser querido para que efectúe cosas nuevas. Halagos. Nuevos bríos.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 90-01-54. La inconstancia de otros le motivará recargos en sus labores. Ocasión próspera para influir sobre el ser querido y conquistar su corazón. Reformas en su actividad. Agradables momentos.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 19-80-77. Un cambio en su vida laboral o comercial resultará ventajoso. Sentirá en sus afectos lazos más profundos al contribuir con su pareja con el cariño esperado. Proposiciones. Salud, buena.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

“El mercado interno sigue muy castigado”

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro

Nueva protesta en la Universidad

Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
Últimas noticias de Información General

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase

Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor

Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
La Ciudad
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí  
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
Deportes
Gimnasia mostró dos caras
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena
Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla