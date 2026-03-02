Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
SUERTE NUMERICA: Recibirá demostraciones halagadoras por su desempeño y dedicación. Sus ambiciones de los sentimientos comienzan a rendir frutos de estabilidad y comprensión. Renuévese. Sinsabores.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 26-05-49. En sus ocupaciones esta jornada será violenta a la vez que algo indecisa. Sea prudente. No contraiga nuevas relaciones amorosas. Peligro de rupturas. La salud, buena.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 07-17-22. Todo avanza en forma lenta, pero favorable. Los asuntos monetarios van en franca mejoría. En el terreno sentimental se suavizarán las tensiones.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 75-39-52. Las inversiones o negocios podrían ser totalmente estériles. Tome con calma las relaciones amorosas inestables. Proposición ventajosa.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 01-14-41. Este será un día de hechos positivos que pueden determinar un acontecimiento feliz a breve plazo. Evite tomar determinaciones en el amor.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 06-85-41. Podrá cobrar un dinero y eliminar ciertos trámites. Quien espere novedades en el terreno sentimental, la tendrá y muy favorable.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 27-59-62. Tendrá una jornada de mucho ajetreo, pero ganará dinero. Guárdelo para imprevistos. El amor, muy bien encaminado. Día de mucha intuición.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 52-05-69. La intervención de gente influyente hará prosperar sus gestiones financieras. Esfera sentimental con grandes sorpresas y alegrías. Rumbos más felices. Oportunidad de destacarse.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 26-13-02. Las trabas y oposiciones en el plano económico comienzan a ceder. ¡Enhorabuena! Se producen adelantos en el amor y en el entendimiento con su pareja. Se cristalizan anhelos. Reuniones.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 80-66-11. Adecuada circunstancia para finiquitar asuntos de papeles y gestiones financieras. Podrá impulsar al ser querido para que efectúe cosas nuevas. Halagos. Nuevos bríos.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 90-01-54. La inconstancia de otros le motivará recargos en sus labores. Ocasión próspera para influir sobre el ser querido y conquistar su corazón. Reformas en su actividad. Agradables momentos.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 19-80-77. Un cambio en su vida laboral o comercial resultará ventajoso. Sentirá en sus afectos lazos más profundos al contribuir con su pareja con el cariño esperado. Proposiciones. Salud, buena.
