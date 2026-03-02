Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada y llega la primera gala de nominación

Dos nuevos jugadores entraron a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, tras los abandonos por fuerza mayor de Dani de Lucía y Divina Gloria.

Allí, se especuló sobre un montón de nombre: Zoe Bogach, Pablo Heredia, Alejandra Majluf, Inés de Survivor, entre otros. Sin embargo, la realidad fue otra.

Carla Bigliani, mejor conocida como Carlota en redes sociales, fue la primera en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En su presentación dijo que, trabaja desde la casa porque puede estar más tiempo con sus hijos. Se describió como picante, pero simpática.

Los participantes no entendían qué estaba pasando, pero la recibieron bastante bien. Escucharon su presentación, atentos porque un rostro nuevo llegó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

La segunda sí que no se la esperaba nadie. Al mejor estilo Cristian U, Daniela de Lucía regresó como su propio reemplazo. La música y la luz de la puerta giratoria se encendieron y los jugadores la vieron reingresar, después del fallecimiento de su papá. Fue recibida entre abrazos y lágrimas.

Asimismo, Santiago del Moro adelantó que tanto Daniela de Lucía como Carlota no podrán nominar esta semana porque tienen información desde afuera.

El conductor aseguró que nunca hubo otra opción para reemplazar a Daniela de Lucía. También, comentó que se le ofreció volver enseguida y fue la madre de la periodista quien la convenció para regresar a Gran Hermano.

Por otra parte, entre las novedades, se confirmó que el líder de la semana tendrá dos nuevos beneficios: fulminará a un compañero y, además, le quitará la posibilidad de nominar a otro participante. El eliminado también tendrá un último movimiento: le permitirá a un jugador hacer el triple voto: 3 a uno, 2 a otros y 1 restante.

Finalmente, hoy se eliminará al primer participante de Gran Hermano Generación Dorada. Ya pasó la cena de nominados, donde se enfrentaron, se dijeron de todo.

Así, la placa está conformada por Brian Sarmiento, Emanuel, Solange, Yanina Zilli y Lucero.