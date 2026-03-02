El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos

Luego de ocho años de relación, este fin de semana se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari.

Con una ceremonia al aire libre y frente al río, la pareja dio el sí junto a sus familiares y amigos.

Recordemos que, se habían comprometido en septiembre del año pasado, durante un viaje al Caribe que marcó un antes y un después en su historia de amor.

Así, para la celebración, Cande eligió un vestido blanco strapless asimétrico, y completó el look con un clásico collar de perlas blanco y un ramo de calas.

En cuanto al peinado, optó por un elegante recogido con el flequillo suelto.

Por su parte, el novio, Nicolás, estuvo en sintonía con un traje beige claro que combinó con una camisa blanca y sin corbata.

A la ceremonia asistieron famosos como Sofía Jujuy Jiménez, Stephanie Demner y Lizardo Ponce, que también compartieron postales del casamiento en sus redes sociales.

En sus redes, Cande Ruggeri compartió el romántico momento en que su pareja, y padre de su hija Vita, le propuso casamiento.

“Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió la modelo junto a una selfie donde se la ve posando al lado de su marido al tiempo que muestra el anillo de compromiso.

La propuesta llegó en medio de una cena a la luz de las velas durante unas vacaciones familiares en República Dominicana.

Allí, la pareja disfrutaba de una comida junto a Vita, cuando Maccari se arrodilló, sacó un estuche y dejó ver un anillo. Entre emocionada y sorprendida, Cande no dudó en aceptar y abrazar a su familia.