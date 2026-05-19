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Policiales |¿Accidente o golpiza?

Estupor en Chascomús por la muerte de un chico

La víctima tenía 15 años. Hay muchos interrogantes respecto de las causas del deceso. Analizan un amplio espectro probatorio

Estupor en Chascomús por la muerte de un chico

La escena trágica. El caso generó estupor en Chascomús / web

19 de Mayo de 2026 | 02:22
Edición impresa

La Justicia busca establecer si la muerte de un adolescente de 15 años ocurrida en Chascomús fue consecuencia de un choque de tránsito o de la posterior golpiza que recibió por parte de un vecino tras el accidente.

Según pudo saberse de fuentes policiales, la autopsia determinó que las causas de muerte de la víctima, identificada como Kevin Martínez, fueron “politraumatismos” y “hemorragia interna”.

El resultado forense quedó incorporado a la investigación que intenta reconstruir qué lesiones fueron provocadas por el impacto vial y cuáles podrían haber derivado de la agresión denunciada por familiares y testigos.

El caso generó conmoción en esa ciudad bonaerense luego de que el adolescente muriera tras ser atropellado y posteriormente golpeado por un hombre que descendió de uno de los vehículos involucrados en el episodio.

Familiares de la víctima aseguraron que el joven fue agredido mientras se encontraba herido en el piso y cuestionaron que ninguna de las personas presentes haya intervenido para frenar la situación.

 

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