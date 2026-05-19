Trágico accidente dentro de un corralón en Berisso

El vehículo que volcó y aplastó al operario en Berisso. Conmoción/web

Un operario falleció en horas del mediodía de ayer tras volcar el autoelevador con el que realizaba maniobras dentro de un corralón de materiales de Berisso, que funciona sobre la calle 67 entre 129 y 130.

Fuentes calificadas informaron que la víctima fue aplastada por el vehículo de carga tras el infortunado incidente, cuyas causas ahora serán motivo de análisis judicial.

Si bien enseguida varios compañeros de trabajo intentaron auxiliar al conductor, el impacto fue muy fuerte y sus consecuencias fatales.

Los voceros indicaron que, en medio de una creciente desesperación, lograron dar vuelta el “zampi” con otra máquina que aportaron desde una obra cercana, mientras se comunicó del acaecimiento del hecho a los equipos de emergencia de esa ciudad.

De acuerdo a un portavoz, hubo llamados a los servicios de auxilio médico, aunque también acudieron al lugar bomberos y policías, a quienes también les comunicaron la novedad del accidente.

Lamentablemente, los profesionales de la salud constataron que el hombre ya se encontraba sin vida producto del aplastamiento de su cuerpo, según surge de la información oficial.

En torno a este lamentable suceso, agregaron los informantes, trabajaron efectivos de la comisaría cuarta de Villa Argüello, personal del SAME, bomberos voluntarios y agentes de Defensa Civil, coordinados por su titular, Roberto Scafati.

Por su parte, una comitiva de Policía Científica se encargó de las tareas periciales en la escena de la tragedia con la finalidad de establecer sus circunstancias.

Demás está decir que el caso generó una profunda conmoción entre trabajadores y vecinos de la zona, muchos de los cuales quedaron impactados por la dramática escena.