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Milagro en La Plata: un árbol cayó durante la tormenta y aplastó a una vecina en Los Hornos

Milagro en La Plata: un árbol cayó durante la tormenta y aplastó a una vecina en Los Hornos
21 de Marzo de 2026 | 11:03

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Momentos de tensión se vivieron este sábado por la mañana en la zona oeste de La Plata, cuando un árbol se desplomó en plena vía pública en la localidad de Los Hornos y dejó a una mujer herida.

El hecho ocurrió en la zona de la avenida 155 y 61, en medio de la tormenta que afectaba a la región. Según relataron vecinos a EL DÍA, el árbol cayó de manera repentina y aplastó a una vecina, que quedó inmovilizada hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En tanto, una ambulancia trasladó a la mujer al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde recibió atención médica.

En el mismo episodio, el árbol también impactó sobre una camioneta blanca que circulaba por el lugar, provocando importantes daños materiales, aunque sin que se registraran heridos de gravedad.

Vecinos de la zona colaboraron rápidamente en la asistencia y dieron aviso a las autoridades. La situación generó gran preocupación en el barrio, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales.

El hecho se da en el marco del alerta vigente por tormentas, que ya generó complicaciones en distintos puntos de la ciudad.

 

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