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Inminente alerta por ciclogénesis en el AMBA: prevén vientos de hasta 70 km/h para esta tarde

Las lluvias ya no tienen la misma intensidad pero se esperan vientos fuertes en la Ciudad y el Conurbano.

Inminente alerta por ciclogénesis en el AMBA: prevén vientos de hasta 70 km/h para esta tarde
21 de Marzo de 2026 | 13:43

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El avance de un proceso de ciclogénesis genera preocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan condiciones meteorológicas adversas durante la tarde de este sábado. 

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que podrían registrarse ráfagas de viento que alcancen los 70 kilómetros por hora y por eso emitió una alerta amarilla para la Capital Federal y sus alrededores.

Alerta amarilla por vientos fuertes en el AMBA

De acuerdo con el organismo, este fenómeno está asociado a la formación de un sistema de baja presión que intensifica la inestabilidad en la región, favoreciendo la aparición de tormentas, lluvias y fuertes vientos.

Las ráfagas previstas podrían provocar la caída de ramas, voladura de objetos y complicaciones en la vía pública, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones. Además, no se descarta que las tormentas estén acompañadas por actividad eléctrica y chaparrones intensos en cortos períodos.

Desde el SMN recordaron que este tipo de eventos puede generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que aconsejan evitar circular innecesariamente, asegurar elementos sueltos en balcones y terrazas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El fenómeno continuará evolucionando en las próximas horas, en una jornada marcada por la inestabilidad en el AMBA y sus alrededores. 

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