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Murió el actor Nicholas Brendon, recordado por su papel en "Buffy, la cazavampiros"

El actor, recordado por interpretar a Xander Harris, falleció de forma inesperada. Temía 54 años

Murió el actor Nicholas Brendon, recordado por su papel en "Buffy, la cazavampiros"
21 de Marzo de 2026 | 14:59

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Nicholas Brendon, conocido por su papel en la exitosa serie "Buffy, la cazavampiros", murió a los 54 años de edad. El actor falleció mientras dormía y debido a causas naturales, anunció la familia en un comunicado publicado en redes sociales que no precisa cuándo ni dónde perdió la vida.

"La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte", señaló la familia en la publicación.

A Brendon "le encantaba compartir su talentoso entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible y estaba impulsado incansablemente a crear. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién fue".

Brendon interpretó a Xander Harris en "Buffy, la cazavampiros" durante siete temporadas, entre 1997 y 2003. La serie giraba en torno a Buffy, una adolescente que lucha contra vampiros y otros monstruos mientras trata de sobrellevar su vida en la escuela secundaria. Nicholas era parte de la "Scooby gang", los amigos de la protagonista que la ayudaban en su lucha contra el mal.

La vida de Nicholas Brendon

El actor, nacido en Los Ángeles, también era conocido por series de TV como "Mentes criminales", "Private Practice" y "Kitchen Confidential", una adaptación televisiva de las memorias de Anthony Bourdain. También apareció en varias películas de suspense.

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Brendon ya había enfrentado problemas de salud. En una publicación de Instagram de 2023, contó a sus seguidores que se había sometido a dos cirugías de columna y había sufrido un ataque al corazón.

En su publicación del viernes, la familia de Brendon pidió privacidad "mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón".

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