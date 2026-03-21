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La trama detrás de la tortilla mortal: antecedentes con cucarachas, denuncias y más afectados en La Plata

La trama detrás de la tortilla mortal: antecedentes con cucarachas, denuncias y más afectados en La Plata

Adrian Sosa/EL DIA

21 de Marzo de 2026 | 18:53

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La muerte de un hombre tras una presunta intoxicación alimentaria en La Plata sumó en las últimas horas nuevos capítulos que profundizan el caso y lo trasladan de lleno al terreno judicial. Todo ocurre tras la nota publicada en exclusiva por EL DIA, que dio cuenta de la descompostura de una pareja luego de consumir una tortilla comprada en una panadería de la zona de Plaza Rocha y del posterior fallecimiento de uno de ellos.

La víctima, identificada como Carlos Galván, murió luego de permanecer internado en el Hospital San Martín, mientras que su esposa logró recuperarse. Según trascendió, estudios de laboratorio habrían detectado la presencia de salmonella, lo que refuerza la hipótesis de una intoxicación alimentaria como desencadenante del cuadro.

A partir de ese episodio, comenzaron a activarse distintos frentes de intervención. Por un lado, se realizó una inspección en la panadería señalada, “La Ideal”, que derivó en una clausura preventiva tras detectarse presuntas irregularidades: alimentos vencidos, productos en mal estado, deficiencias de higiene y documentación sanitaria incompleta.

Sin embargo, la situación se agravó con el correr de las horas. Según pudo reconstruir este diario, tras la clausura los responsables del comercio habrían retirado la faja y reabierto el local, continuando con la atención al público. Esta maniobra podría derivar en una sanción más severa, incluso la clausura definitiva, con intervención de la Justicia de Faltas.

Salto a la Justicia penal

En paralelo, el caso tuvo un giro clave con la intervención de la Justicia penal. El fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12, inició actuaciones de oficio bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

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La investigación incluye la intervención de la DDI La Plata y el Gabinete de Homicidios, con el objetivo de resguardar pruebas y determinar si existieron responsabilidades penales. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de la historia clínica de la víctima, la realización de la autopsia y peritajes sobre alimentos secuestrados.

En el plano sanitario, también se tomaron muestras en el local, cuyos resultados podrían demorar varios días. Una de las principales dificultades es la falta de trazabilidad de la tortilla consumida, lo que complica determinar su origen exacto.

Antecedentes y nuevas denuncias de vecinos

En este contexto, y tras la difusión del caso, comenzaron a surgir denuncias y testimonios de vecinos que apuntan contra el mismo comercio.

Uno de los relatos más contundentes fue el de una mujer que aseguró haber denunciado a la panadería hace dos años ante Bromatología, sin obtener respuesta. Según indicó, en aquella oportunidad compró una ensalada en la que encontró una cucaracha.

“Les dije que tenían que cerrar y fumigar. Me devolvieron la plata, pero nunca hicieron nada y el lugar siguió funcionando”, afirmó la vecina, quien ahora vinculó aquel episodio con la gravedad del caso actual.

A ese testimonio se sumaron otros que describen cuadros de intoxicación tras consumir productos del mismo local. Una mujer relató que atravesó “los peores seis días” de su vida, con fiebre alta de hasta 39,5 grados, náuseas, diarrea y fuertes dolores corporales. “No podía levantarme de la cama, me desperté temblando”, aseguró. Su pareja, según contó, también presentó síntomas, aunque más leves.

Como ese caso, otros lectores se comunicaron con esta redacción para relatar situaciones similares, todas con un denominador común: haber consumido alimentos adquiridos en el mismo comercio.

De este modo, lo que comenzó como un episodio doméstico con un desenlace trágico se transformó en una causa compleja, con derivaciones administrativas y judiciales.

Mientras avanzan los peritajes y la investigación penal, el foco está puesto en determinar si hubo fallas en la cadena de elaboración y comercialización de alimentos, y si existen responsabilidades que expliquen un caso que ya conmociona a toda la ciudad.

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