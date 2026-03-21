Reapareció Alberto F. y le pegó al jefe de Gabinete

El ex presidente Alberto Fernández señaló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue “muy cruel” al juzgar a los demás y dijo que pregonó “tanto” la moral que “cualquier desliz se vuelve en su contra”.

“El problema de Adorni es que pregonó tanto la moralidad que cualquier desliz se vuelve en su contra. Fue muy cruel juzgando a los demás”, expresó en declaraciones radiales. Asimismo, expresó: “Me da lo mismo si lo alquiló o se lo pagaron, judicialmente es igual. Ahora le aparece una casa en un country que nunca declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro, está en un problema”.

“Pobre se fue a deslomar a Estados Unidos”, ironizó Fernández, a la vez que dijo que “fue un viaje vergonzoso”, que durante su gestión “ningún familiar se subió al avión” y que “el argumento del costo marginal es cero es una estupidez”. Además, dijo: “Levantan el dedo acusador y apuntan a todos. El caso $Libra es un caso de proporciones enormes, no es un caso menor”.