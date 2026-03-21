Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira

La sede de Viamonte de la AFA estaba cerrada pero la Prefectura hizo el allanamiento igual /NA

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó ayer allanamientos en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en su sede de la calle Viamonte en las causas que investiga la mansión de Pilar -adjudicada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino- y a los fondos que manejaba en el exterior TourProdEnter, la empresa del exdiputado massista Javier Faroni. La entidad rectora del fútbol argenino negó que hayan sido allanamientos.

Los operativos los llevó adelante la Prefectura Naval y el juez González Charvay dispuso secuestrar documentación en papel y en soporte digital de la trazabilidad bancaria y contable y las facturas de las operaciones que hizo TourProdEnter.

Los allanamientos comenzaron por la mañana. Es una causa conjunta en la que se investiga un posible lavado de dinero en la mansión de Pilar y en el presunto manejo irregular de fondos de la AFA en el exterior, que estaba a cargo de la empresa de Faroni.

El procedimiento en el predio de Ezeiza terminó cerca de las 15 horas y allí no se encontraron elementos de interés. Solo se secuestró una computadora. En cambio, en la sede de Viamonte se habría encontrado “mucho material”.

La Justicia ya tiene en su poder los contratos que la AFA, en la gestión de su actual presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, firmó con la compañía de Faroni para que administre los fondos de la entidad en el exterior. También cuenta con los balances de la empresa que aportó la Inspección General de Justicia (IGJ).

A esa prueba, el juez González Charvay busca agregar documentación que respalde los movimientos de dinero que hizo TourProdEnter. La denuncia es que hubo manejos irregulares y que millones de dólares de la AFA se desviaron a empresas fantasmas.

Sede cerrada

Cuando los agentes de Prefectura Naval llegaron a la calle Viamonte se encontraron un mensaje en la puerta de la AFA que decía: “(CERRADO) Dirigirse a MERCEDES 1366 PILAR”. Esa es la dirección a la que la AFA quiere llevar su sede oficial, en territorio de la Provincia de Buenos Aires, pero que todavía no está habilitada y actualmente es un baldío.

Las ordenes de allanamiento son para secuestrar toda la documentación en papel y digital que pueda ser útil para el expediente. La medida no incluye obtener teléfonos celulares ni detenciones y la causa está bajo secreto de sumario.

Con la documentación que se secuestre, sumada a la que ya está en el expediente, fuentes judiciales no descartaban ayer hacer un peritaje contable.

La AFA ya fue allanada en otras causas donde también se investiga a TourProdEnter y a Sur Finanzas, una empresa de Ariel Vallejo, que llegó al fútbol por su vínculo con Tapia. También se hicieron procedimientos en 18 clubes de fútbol y en la casa de Faroni en Nordelta.

El juez González Charvay tiene a su cargo dos investigaciones que están unificadas. Por un lado, el expediente por la mansión de 105 metros cuadrados que está a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes no tendrían capacidad económica declarada para adquirir semejante vivienda más los 54 autos de lujo y de colección que se secuestraron en su interior cuando fue allanada en diciembre pasado.

La sospecha es que su dueño es Toviggino porque allí se encontró un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central a su nombre. Además, Pantano tenía a su nombre una tarjeta corporativa de la AFA con gastos por 50 millones de pesos mensuales con los que abonaba los Telepase de los vehículos, que a su vez tenía cédulas azules –que autorizan a manejarlos- a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

La segunda causa es por los fondos de la AFA que la empresa de Faroni manejó en el exterior.

Pero en ambos expedientes se discute qué juez debe intervenir. En la causa de la mansión hay una pelea entre el juez González Charvay y su colega del fuero Penal Económico Marcelo Aguinsky. La disputa debe resolverla la Cámara Federal de Casación. Para eso, habrá un audiencia el próximo 30 de marzo.

Todos los fiscales que intervinieron señalaron que la causa debe investigarla Aguinsky.

Por otra parte, por TourProdEnter hay tres investigaciones. La de González Charvay, la que se tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora –a cargo del juez Luis Armella– y la tercera está en la justicia nacional de instrucción, que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta de los fondos de la AFA.

Para unificar todas esas causas, el juez González Charvay pidió que los expedientes de TourProdEnter se concentren en sus juzgado.