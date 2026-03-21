Un triunfo clave para Banfield que da pelea

En un partido donde los nervios y la tensión superaron por momentos al juego estético, Banfield logró una victoria vital ante Tigre por 1-0, pese a jugar gran parte del segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Nicolás Meriano.

El único tanto del encuentro llegó a los 32 minutos del primer tiempo. Tras una recuperación rápida en la mitad de la cancha, el juvenil Gerónimo Rivera desbordó por la banda derecha y lanzó un centro rasante que conectó Tiziano Perrota para mandarla al fondo de la red.

En el complemento, Tigre adelantó sus líneas bajo la conducción de su número 10, buscando el empate desesperadamente. Sin embargo, la figura de Facundo Sanguinetti bajo los tres palos fue fundamental para sostener el cero. Banfield supo sufrir, se replegó con inteligencia y aprovechó la falta de puntería del Matador para cerrar un triunfo que vale oro en la tabla de promedios. De esta forma, el Taladro se quedó con tres puntos claves ante un Matador que sigue de capa caída.