Otro episodio con limpiavidrios en La Plata: con una varilla, agredió a una conductora en City Bell

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Terminó detenido
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Un nuevo hecho de violencia vinculado a limpiavidrios volvió a encender la preocupación en La Plata. Esta vez, ocurrió en City Bell, donde un hombre fue aprehendido tras amenazar a una conductora con una varilla de hierro.
El episodio tuvo lugar en la intersección de 426 y Camino General Belgrano, cuando la víctima, una mujer de 34 años, se negó a que le limpiaran el parabrisas de su vehículo. Según fuentes policiales, esa negativa desató la reacción violenta del agresor.
De acuerdo al parte oficial, el hombre comenzó a proferir amenazas y tomó una varilla de hierro con la que intentó agredir a la conductora, sin llegar a lesionarla. La situación motivó un llamado al 911 que derivó en la rápida intervención de efectivos policiales.
El sospechoso, de 29 años, fue reducido en el lugar y trasladado a la comisaría. En su poder, los agentes secuestraron una varilla metálica de unos 48 centímetros, además de un balde y una escobilla limpiavidrios.
La causa fue caratulada como “amenazas e infracción a la ordenanza municipal 9127/00”, que regula la actividad de limpiavidrios en la vía pública.
El hecho vuelve a poner en agenda una problemática cada vez más frecuente en distintos puntos de la ciudad: la presencia de limpiavidrios en esquinas clave y los episodios de tensión que se generan cuando los conductores rechazan el servicio.
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