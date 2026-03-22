Primera victoria de Newell’s en el Apertura

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Primera victoria en el Torneo Apertura para Newell’s y desahogo total en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Triunfo 1-0 de la Lepra ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y volvió a ganar en el Parque Independencia luego de nueve partidos.
Sumar de a tres para el cuadro rosarino era tan importante como respirar. Con esa presión jugaban los futbolistas, luego de una semana caliente en la Chicago argentina. Pese al triunfo, los dirigidos por Frank Kudelka no mostraron una mejoría respecto a los últimos partidos, pero estuvieron precisos en la definición.
A los 10 minutos de juego, Mazzantti convirtió el primer gol de la tarde, pero fue anulado por fuera de juego. Mientras que en el epílogo del encuentro, el atacante se tomó revancha y mandó la pelota al fondo de la red de César Rigamonti, desatando así, una fiesta leprosa en el Coloso.
Con este triunfo, Newell’s consigue un poco de alivio y tomar fuerte el timón en medio de aguas turbulentas. Mientras que por su parte, el Lobo mendocino no logra hacer pie en la Primera División del fútbol argentino.
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