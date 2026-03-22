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Política y Economía |Este domingo por la mañana

Con eje en la memoria y con la presencia de Julio Alak, hubo plenario sindical en La Plata

En un congreso educativo realizado en el Teatro Argentino, organizaciones sindicales y referentes políticos reafirmaron el compromiso con la memoria y cuestionaron el avance de expresiones neofascistas

Con eje en la memoria y con la presencia de Julio Alak, hubo plenario sindical en La Plata
22 de Marzo de 2026 | 14:39

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A 50 años del Golpe militar de 1976, el intendente de La Plata, Julio Alak, participó este domingo de un congreso educativo realizado en el Teatro Argentino, convocado de manera conjunta por la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT.

Durante el plenario, los participantes repudiaron el quiebre institucional ocurrido en 1976 y reafirmaron los principios de Memoria, Verdad y Justicia, en homenaje a los 30 mil desaparecidos. El encuentro reunió a educadores y representantes sindicales de distintos países latinoamericanos, con el objetivo de avanzar en la conformación de redes internacionales de solidaridad entre trabajadores.

En ese marco, Alak destacó la importancia de sostener espacios colectivos de reflexión. “Este tipo de actividades nos permite fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el compromiso con la democracia, los derechos humanos y los 30 mil desaparecidos, en un contexto actual donde es fundamental sostener estos valores”, expresó. El jefe comunal remarcó además que desde la capital bonaerense se mantiene firme el compromiso con las políticas de memoria y justicia, al tiempo que manifestó su rechazo a cualquier intento de imponer modelos de carácter neofascista en el escenario internacional.

Integrantes y otros ejes del plenario

La actividad se desarrolló en el marco de la jornada internacional titulada “A 50 años del golpe de Estado, resistimos a la dictadura de ayer y al fascismo de hoy”. El encuentro contó con la participación de referentes sindicales de peso, entre ellos Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y de la CTA y actual secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores.

También formaron parte del espacio de debate el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; el titular de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi; y el histórico referente sindical Víctor De Gennaro, entre otras autoridades y dirigentes.

La jornada incluyó distintos espacios de análisis histórico y político, con especial atención al Plan Cóndor y al rol que tuvieron los países de la región durante los años de las dictaduras militares. Asimismo, se promovieron instancias de intercambio entre delegaciones provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

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Otro de los ejes abordados fue la mirada gremial sobre ese período histórico, destacando el papel que desempeñó el sindicalismo argentino en la resistencia a la dictadura y su contribución posterior al impulso de los Juicios por la Verdad, considerados fundamentales en el proceso de reconstrucción democrática.

En paralelo a las actividades del congreso, durante la mañana se llevó adelante un acto en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, donde fueron declarados Huéspedes de Honor los dirigentes internacionales Luc Triangle, Rafael Freire, David Edwards y Angelo Gavrielatos, en reconocimiento a su trayectoria y participación en la construcción de redes de cooperación sindical global.

De esta manera, la jornada dejó planteada una agenda que combinó memoria histórica, debate político y articulación internacional, en un contexto en el que los organizadores señalaron la necesidad de mantener activa la defensa de los derechos humanos y la democracia frente a los desafíos del presente.

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