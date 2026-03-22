Otra vez tras las rejas: el ladrón que no da tregua y preocupa en Ensenada

En medio de una seguidilla de hechos que mantiene en alerta a vecinos de Ensenada, un conocido delincuente fue nuevamente detenido tras una serie de robos y un intento de hurto que reavivan la preocupación en distintos barrios.

El procedimiento se concretó ayer al mediodía en la zona de Combatientes de Malvinas y Maipú, cuando efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación realizaban un operativo de recorridas preventivas. Según fuentes policiales, los agentes ya estaban abocados a la búsqueda de un sujeto que había sido señalado por sustraer una bicicleta y varios pares de zapatillas de una vivienda, además de intentar ingresar a otro domicilio mediante la modalidad de escalamiento.

Con las descripciones aportadas al 911, lograron ubicarlo en la vía pública. Sin embargo, lejos de entregarse, el sospechoso desoyó las órdenes policiales y ofreció resistencia, lo que obligó a su reducción y posterior traslado a la comisaría Primera de Ensenada.

En su poder, los efectivos secuestraron distintos elementos presuntamente robados: bicicletas, calzado deportivo, un reloj y dinero en efectivo. Todo quedó a disposición de la justicia, en una causa que incluye cargos por robo, tentativa de hurto agravado y resistencia a la autoridad.

Fuentes del caso indicaron que se trata de un sujeto con amplio prontuario, vinculado a reiterados hechos bajo la modalidad de “escruche”, y que desde joven acumula ingresos y egresos del sistema penitenciario. Su presencia en las calles, remarcan, genera temor entre los vecinos, que lo identifican como un actor frecuente en episodios delictivos de la zona.

El episodio vuelve a poner el foco en la reincidencia y en la sensación de inseguridad que crece en Ensenada, donde los habitantes advierten que ciertos nombres se repiten en los hechos y que, pese a las detenciones, logran recuperar la libertad y retomar la actividad delictiva. Mientras tanto, se indicó que el detenido quedó a disposición de la UFI N°6 de La Plata y se aguardan las próximas medidas judiciales.