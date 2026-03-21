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Política y Economía

Milei fue recibido por los mandatarios de Hungría

Milei fue recibido por los mandatarios de Hungría
21 de Marzo de 2026 | 11:23

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El presidente Javier Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego mantuvo un encuentro con el primer ministro Víktor Orban.

Milei está acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

A las 12 (7 hora argentina), el mandatario y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest, al tiempo que posteriormente conversó con Orban en Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).

A su vez, el libertario disertará en en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro de ultraderecha, encabezado por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

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