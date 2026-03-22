A los gritos, enfrentó a motochorros y frustró un robo

Una comerciante de Berisso vivió momentos de extremo peligro cuando dos motochorros armados intentaron asaltarla en su local del barrio El Carmen, en la esquina de 32 y 128. La mujer reaccionó: gritó, los insultó y los enfrentó, logrando que desistieran del robo.

Durante la huida, uno de los delincuentes efectuó un disparo, sin que nadie resultara herido. Las cámaras de seguridad del comercio registraron la tensión del momento, mostrando la determinación de la dueña frente a los ladrones. El episodio generó alarma entre los vecinos y reaviva la preocupación por la creciente inseguridad en la zona, donde este tipo de ataques son cada vez más frecuentes.