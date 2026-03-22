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Policiales |“TRAPITOS” VIOLENTOS

Se negó a que le limpien el vidrio y la amenazaron

Se negó a que le limpien el vidrio y la amenazaron
22 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

Un nuevo episodio de violencia se registró en City Bell y volvió a encender las alarmas entre vecinos. El hecho ocurrió en la zona de 426 y Belgrano, donde una mujer fue amenazada por un hombre que reaccionó de forma agresiva tras un intercambio en la vía pública.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando la víctima se negó a que el sujeto le limpiara los vidrios de su vehículo. Ante la negativa, el hombre tomó una varilla de hierro con punta y comenzó a intimidarla, incluso intentando agredirla sin llegar a lesionarla.

Personal policial acudió al lugar tras un llamado de alerta y logró reducir al agresor, quien fue aprehendido en el lugar.

En su poder se secuestró el elemento utilizado, además de un balde y una escobilla. La causa fue caratulada como amenazas e infracción a una ordenanza municipal.

 

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