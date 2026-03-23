San Lorenzo tiene nuevo DT: Gustavo Álvarez

Luego de negociar con Pablo Guede y con Martín Palermo, la dirigencia de San Lorenzo resolvió que Gustavo Álvarez sea el nuevo entrenador del Ciclón en reemplazo de Damián Ayude.

Álvarez, de 53 años, estuvo durante los últimos años en el fútbolo chileno donde fue campeón con Huachipato en 2023 del torneo de primera división y ganó con la Universidad de Chile la Copa Chile de 2024 y la Supercopa de ese país en 2025.

Futbolista con pasado en el ascenso, entrenador en las juveniles de Gimnasia, se lanzó como DT principal en Temperley y dirigió en primera a Aldosivi y Patronato. Además, registra un paso por el fútbol de Perú, donde dirigió a Sport Boys y Atlético Grau.

El acuerdo entre las partes es hasta fines de este año y solamente resta la firma, algo que podría suceder en la jornada de hoy. Álvarez comenzará a trabajar en el receso de la fecha FIFA para levantar a un plantel golpeado, que viene de perder 5-2 con Defensa.