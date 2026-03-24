Choque en cadena en La Plata: tres autos involucrados y varios heridos

Un choque en cadena se registró este martes en la zona de 520 entre 136 y 137, en La Plata, y dejó como saldo al menos dos personas heridas.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol, un Renault Clio y una Chevrolet Meriva.

Según fuentes policiales, el impacto se produjo cuando el conductor del Volkswagen Gol embistió desde atrás al Renault Clio, lo que generó una colisión en cadena que terminó afectando también a la Chevrolet Meriva.

Como consecuencia del choque, dos personas que viajaban en el Renault Clio resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas a centros de salud para su atención. En tanto, la conductora de la Chevrolet Meriva no presentó heridas a simple vista.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal médico, mientras que la escena fue preservada para las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI en turno de La Plata.