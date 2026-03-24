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Policiales |UNA FAMILIA LA PASÓ MAL

Susto por una irrupción de madrugada en Tolosa

Susto por una irrupción de madrugada en Tolosa

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24 de Marzo de 2026 | 02:48
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Un grave hecho de inseguridad ocurrió por la madrugada en Tolosa, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de 523 entre 119 bis y 120, donde se encontraban una mujer y sus padres de 74 años.

Todo comenzó cerca de las 05.20, cuando la dueña de casa escuchó golpes en la puerta principal. Al asomarse, vio a un joven en el exterior y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Sin embargo, segundos después los ladrones forzaron el ingreso: rompieron una puerta de algarrobo con tres cerrojos y entraron en la vivienda.

Ya en el interior, uno de los asaltantes fue directamente a la habitación de la mujer, la apuntó con un revólver y le robó el celular, mientras ambos exigían dinero. En simultáneo, el otro delincuente amenazaba a su padre en el pasillo, advirtiendo que lo golpearía con el arma en la cabeza.

Ante la falta de dinero, los ladrones escaparon a pie y no se registraron detonaciones ni agresiones físicas, aunque el momento vivido fue de extrema tensión.

 

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