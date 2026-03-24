Susto por una irrupción de madrugada en Tolosa

Un grave hecho de inseguridad ocurrió por la madrugada en Tolosa, cuando dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de 523 entre 119 bis y 120, donde se encontraban una mujer y sus padres de 74 años.

Todo comenzó cerca de las 05.20, cuando la dueña de casa escuchó golpes en la puerta principal. Al asomarse, vio a un joven en el exterior y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Sin embargo, segundos después los ladrones forzaron el ingreso: rompieron una puerta de algarrobo con tres cerrojos y entraron en la vivienda.

Ya en el interior, uno de los asaltantes fue directamente a la habitación de la mujer, la apuntó con un revólver y le robó el celular, mientras ambos exigían dinero. En simultáneo, el otro delincuente amenazaba a su padre en el pasillo, advirtiendo que lo golpearía con el arma en la cabeza.

Ante la falta de dinero, los ladrones escaparon a pie y no se registraron detonaciones ni agresiones físicas, aunque el momento vivido fue de extrema tensión.