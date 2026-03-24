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Insólito: detuvieron en pijama a "Noni", el joven que robó en un autoservicio de La Plata y se quedó dormido

Insólito: detuvieron en pijama a "Noni", el joven que robó en un autoservicio de La Plata y se quedó dormido
24 de Marzo de 2026 | 18:12

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Un joven de 19 años fue detenido en las últimas horas en el barrio Abasto, partido de La Plata, acusado de intentar robar en un autoservicio al que ingresó tras forzar una ventana y una reja. El dato insólito: lo encontraron vestido con un pijama.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre avenida 520 entre 209 y 210. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría actuado bajo la modalidad de “escruche”, aprovechando que el lugar se encontraba sin ocupantes.

La situación se descubrió cuando se activó la alarma del local. Personal policial acudió de inmediato y, tras entrevistarse con el dueño y analizar las cámaras de seguridad, desplegó un rastrillaje en la zona.

Minutos después, los efectivos lograron identificar al sospechoso en las inmediaciones y procedieron a su detención. El acusado tiene 19 años.

Al momento del arresto, el joven tenía en su poder varios de los elementos sustraídos: un posnet de Mercado Pago, una balanza digital, un celular, dinero en efectivo y prendas de vestir que habría utilizado durante el hecho. Además, los agentes secuestraron un martillo que habría sido utilizado para forzar el ingreso.

La causa fue caratulada como “robo agravado por efracción en grado de tentativa” y quedó a cargo de la UFI N°1 de La Plata.

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