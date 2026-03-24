PAMI en abril 2026: los medicamentos que siguen siendo gratis y requisitos para acceder

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El PAMI mantiene en abril de 2026 su esquema de cobertura de medicamentos con importantes cambios en el acceso a la gratuidad. Si bien continúan los remedios sin costo para ciertos tratamientos, el beneficio total está cada vez más focalizado en afiliados con menor capacidad económica.
El organismo sostiene la cobertura del 100% para una serie de tratamientos considerados esenciales, especialmente aquellos vinculados a enfermedades crónicas, complejas o de alto costo.
Estos medicamentos forman parte del vademécum oficial, un listado que incluye terapias para patologías frecuentes en adultos mayores, y que permite retirarlos sin pagar en farmacias adheridas con receta electrónica.
Además, continúan con cobertura total fármacos para enfermedades específicas como diabetes, tratamientos oncológicos, VIH o trasplantes, entre otros.
Para quienes necesitan medicamentos fuera de ese listado o no tienen cobertura automática, sigue vigente el llamado Subsidio por Razones Sociales, que permite obtener remedios gratis si se cumplen ciertos requisitos.
Este beneficio está dirigido a jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica.
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Para acceder a la cobertura total de medicamentos, los afiliados deben cumplir condiciones económicas y patrimoniales estrictas:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes mínimos (o hasta 3 si conviven con una persona con discapacidad)
- No estar afiliado a una prepaga
- No poseer más de un inmueble
- No tener vehículos relativamente nuevos ni bienes de lujo
- No contar con activos que indiquen capacidad económica elevada
En caso de no cumplir con todos los requisitos, existe una vía de excepción: si el gasto en medicamentos supera el 15% de los ingresos, se puede solicitar igualmente la cobertura total.
El esquema actual implica que no todos los afiliados reciben medicamentos gratis automáticamente. La cobertura total está focalizada en quienes realmente no pueden afrontar los costos, mientras que el resto accede a descuentos parciales según cada caso.
El sistema sigue siendo simple: el médico de cabecera envía la receta electrónica y el afiliado puede retirar los medicamentos en farmacias habilitadas presentando su credencial y DNI.
Con este esquema, el PAMI busca sostener la cobertura de tratamientos esenciales, pero con un criterio más selectivo, priorizando a los jubilados con menores ingresos en un contexto económico complejo.
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