Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $1.000.000: los números de hoy y hasta mañana se puede presentar la tarjeta ganadora

Espectáculos |Abrió su corazón en Luzu

Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"

Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"
24 de Marzo de 2026 | 11:36

Escuchar esta nota

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el streamer platense Marcos Giles compartió una historia personal atravesada por el dolor y la memoria, vinculada directamente con los crímenes de la última dictadura militar.

“Está bueno que lo charlemos, que la gente que no tiene a nadie cerca, que no se enteró, o las vidas que cambió. Mi abuela está esperando el cuerpo de su hermano y queda una huella muy grande”, expresó en Luzu, junto a Nico Ochiatto, Ángela Torres y Momi Giordina, al recordar a familiar desaparecido.

Marcos Giles es hijo de Laura Carpinetti, integrante de una familia golpeada por el terrorismo de Estado. “El tío de mi mamá está desaparecido y la mujer de él tuvo que irse a vivir a Francia”, relató, dando cuenta del impacto que la represión tuvo incluso más allá de las fronteras.

El 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1976, en La Plata, fueron secuestrados Jorge y Roberto Carpinetti, tíos abuelos del streamer. Ambos trabajadores del sector naval de YPF, fueron víctimas de operativos ilegales durante la dictadura.

Jorge Carpinetti, de 36 años, delegado en el Taller Naval, fue secuestrado en su casa de la calle 18 en un procedimiento llevado adelante por el Primer Cuerpo del Ejército. No existen hasta hoy testimonios sobre su paso por un centro clandestino de detención y continúa desaparecido.

Días después, el 3 de diciembre, fue secuestrado Roberto Carpinetti, de 33 años, herrero y también trabajador de YPF, además de militante gremial y peronista. Su desaparición fue reconocida años más tarde en el marco de políticas de reparación: su legajo laboral fue restituido a la familia en 2015, en un acto oficial.

LE PUEDE INTERESAR

¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

LE PUEDE INTERESAR

Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal

También fue desaparecida Alicia Noemí Rodríguez, esposa de Roberto, en el mismo contexto represivo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia

Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Manuel Adorni, sigue o se va del Gobierno? Ola de rumores tras el escándalo

Estudiantes, que despidió a Conigliaro como merecía, se regaló una gran victoria 5 a 0 ante Central Córdoba

Panaro y el duro presente de Gimnasia: “Vamos a sacar adelante la situación”

Como cuando eran niñas: un grupo de amigas de La Plata se juntó tras 60 años

“Maras platenses”: una banda golpea y causa terror en el Sur de La Plata

Llovió en La Plata pero el cielo no despeja ¿Cómo sigue el tiempo este lunes?

Un avión chocó con un vehículo de los bomberos en el aeropuerto de Nueva York: dos muertos
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe

¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata

Buen partido, gran éxito y un justo homenaje a la humildad de “Marquitos”

Murió el dueño del sitio OnlyFans

VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"

Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas
Últimas noticias de Espectáculos

¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal

Colapinto y Maia Reficco, ¿blanquean su amor el finde?

El regreso de BTS, contado en un documental de Netflix
La Ciudad
Advierten por una pérdida de agua en una rambla del centro platense
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Preocupación por una gran rama que cuelga cerca del centro de calle 12
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
Feriado con mínima de invierno y sol radiante en La Plata
Deportes
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
Estudiantes recordó a sus socios desaparecidos con un emotivo video
VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía de fútbol"
Messi llegó al país para sumarse a la Selección
¡Choque esos cinco! Estudiantes y una goleada para el reencuentro
Información General
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Murió el dueño del sitio OnlyFans
Falleció la Abuela Lalala, símbolo del Mundial 2022
Policiales
Conmoción en La Plata por la muerte de una mujer en un edificio: investigan qué pasó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Murieron dos perros por un incendio en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla