Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"

La represión ilegal en La Plata: empezó antes del ‘76, se extendió por años
La represión ilegal en La Plata: empezó antes del ‘76, se extendió por años
A 50 años del Golpe: la gente comienza a llegar a Plaza de Mayo
Conmoción en La Plata por la muerte de una mujer en un edificio: investigan qué pasó
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Así funciona La Plata este martes de feriado nacional: micros, residuos, estacionamientro y más
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico de La Plata: se llevaron joyas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata
Se supo: cuánto pidió Graciela Alfano para entrar a “Gran Hermano”
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas
Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona
Los números de la suerte del martes 24 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el streamer platense Marcos Giles compartió una historia personal atravesada por el dolor y la memoria, vinculada directamente con los crímenes de la última dictadura militar.
“Está bueno que lo charlemos, que la gente que no tiene a nadie cerca, que no se enteró, o las vidas que cambió. Mi abuela está esperando el cuerpo de su hermano y queda una huella muy grande”, expresó en Luzu, junto a Nico Ochiatto, Ángela Torres y Momi Giordina, al recordar a familiar desaparecido.
Marcos Giles es hijo de Laura Carpinetti, integrante de una familia golpeada por el terrorismo de Estado. “El tío de mi mamá está desaparecido y la mujer de él tuvo que irse a vivir a Francia”, relató, dando cuenta del impacto que la represión tuvo incluso más allá de las fronteras.
El 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1976, en La Plata, fueron secuestrados Jorge y Roberto Carpinetti, tíos abuelos del streamer. Ambos trabajadores del sector naval de YPF, fueron víctimas de operativos ilegales durante la dictadura.
Jorge Carpinetti, de 36 años, delegado en el Taller Naval, fue secuestrado en su casa de la calle 18 en un procedimiento llevado adelante por el Primer Cuerpo del Ejército. No existen hasta hoy testimonios sobre su paso por un centro clandestino de detención y continúa desaparecido.
Días después, el 3 de diciembre, fue secuestrado Roberto Carpinetti, de 33 años, herrero y también trabajador de YPF, además de militante gremial y peronista. Su desaparición fue reconocida años más tarde en el marco de políticas de reparación: su legajo laboral fue restituido a la familia en 2015, en un acto oficial.
LE PUEDE INTERESAR
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
LE PUEDE INTERESAR
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal
También fue desaparecida Alicia Noemí Rodríguez, esposa de Roberto, en el mismo contexto represivo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí