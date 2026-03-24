Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el streamer platense Marcos Giles compartió una historia personal atravesada por el dolor y la memoria, vinculada directamente con los crímenes de la última dictadura militar.

“Está bueno que lo charlemos, que la gente que no tiene a nadie cerca, que no se enteró, o las vidas que cambió. Mi abuela está esperando el cuerpo de su hermano y queda una huella muy grande”, expresó en Luzu, junto a Nico Ochiatto, Ángela Torres y Momi Giordina, al recordar a familiar desaparecido.

Marcos Giles es hijo de Laura Carpinetti, integrante de una familia golpeada por el terrorismo de Estado. “El tío de mi mamá está desaparecido y la mujer de él tuvo que irse a vivir a Francia”, relató, dando cuenta del impacto que la represión tuvo incluso más allá de las fronteras.

El 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 1976, en La Plata, fueron secuestrados Jorge y Roberto Carpinetti, tíos abuelos del streamer. Ambos trabajadores del sector naval de YPF, fueron víctimas de operativos ilegales durante la dictadura.

Jorge Carpinetti, de 36 años, delegado en el Taller Naval, fue secuestrado en su casa de la calle 18 en un procedimiento llevado adelante por el Primer Cuerpo del Ejército. No existen hasta hoy testimonios sobre su paso por un centro clandestino de detención y continúa desaparecido.

Días después, el 3 de diciembre, fue secuestrado Roberto Carpinetti, de 33 años, herrero y también trabajador de YPF, además de militante gremial y peronista. Su desaparición fue reconocida años más tarde en el marco de políticas de reparación: su legajo laboral fue restituido a la familia en 2015, en un acto oficial.

También fue desaparecida Alicia Noemí Rodríguez, esposa de Roberto, en el mismo contexto represivo.