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Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes
24 de Marzo de 2026 | 19:56

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Camila Galante habló públicamente en medio de los rumores que vincularon a su pareja, Leandro Paredes, con la cantante Emilia Mernes, y fue contundente al referirse a la situación.

En declaraciones recientes, la esposa del futbolista negó versiones que circularon en redes sociales y dejó una frase fuerte: “Yo no perdoné nada”, en alusión a las especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

Galante aclaró que muchas de las cosas que se dijeron “no son verdad” y apuntó contra la viralización de rumores sin fundamento. Además, defendió su relación con el campeón del mundo y dejó en claro que no hubo una situación que implicara una reconciliación tras una traición.

El tema tomó repercusión en los últimos días luego de que en redes sociales se instalara un supuesto vínculo entre Paredes y Emilia Mernes, algo que nunca fue confirmado por ninguno de los protagonistas.

Con sus declaraciones, Galante buscó bajar el tono de la polémica y desmentir las versiones que habían generado revuelo en el mundo del espectáculo y el deporte.

 

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