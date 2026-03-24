¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato

Tras un excelente paso por el reality de cocina MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet se tomó unos días de descanso “con amigas” en el partido costero de Cariló. Sin embargo, la última información indica que la influencer estaría vacacionando con su polémico exnovio, Homero Pettinato.

Fue Pía Shaw quien informó sobre el nuevo capítulo en la turbulenta vida amorosa del streamer y la tiktoker, asegurando que ambos estarían vacacionando en la costa argentina.

“Si uno va a los tapes (grabaciones) la puede haber escuchado decir a La Reini que se iba a Cariló con sus amigas unos días a descansar, lo cierto es que cuando uno se va a las historias de la influencer encuentra algún platito de comida, a las amigas nunca se las vio, al hotel donde está tampoco”, contó en Sálvese quien pueda.

La foto que revivió los rumores habría sido una que publicó La Reini en sus historias de Instagram que, queriéndole poner el foco a la comida en la mesa, sin querer mostró cómo alguien más comía junto a ella.

“¿Pero a quién vieron hoy en el centro de Cariló? nada más y nada menos que a Homero Pettinato”, aseguró Shaw.

Sumada a esa información, Yanina Latorre sumó en pantalla una reciente entrevista con la influencer donde, a diferencia de su entrevista con Vero Lozano, no le huyó a las preguntas sobre Homero, ni tampoco tuvo fuertes declaraciones contra él.

“En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”, opinó la conductora.

Como si fuera poco, el panelista Nicolás Peralta sumó un testimonio de una mujer que vive en el mismo edificio que Pettinato y que termina de confirmar los encuentros entre la ex pareja: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.