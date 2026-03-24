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Deportes |Goleada ante Central Córdoba de Santiago del Estero

Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo

Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo

Fotos: El Día

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

24 de Marzo de 2026 | 10:38

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La goleada 5-0 de Estudiantes de La Plata frente a Central Córdoba no solo dejó tres puntos y una actuación contundente, sino que también permitió reescribir páginas en la historia del club y del fútbol argentino.

Uno de los datos más destacados remite a un registro que llevaba más de dos décadas sin repetirse. La última vez que el Pincha había convertido cinco goles en un solo tiempo fue el 13 de octubre de 2002, en el viejo estadio de 1 y 57, cuando goleó 6-0 a Olimpo. Aquella tarde -con Marcos Angeleri como suplente-, marcaron Roberto Pompei por duplicado, junto a Ernesto Farías, Ariel Donnet y Pablo Quattrocchi en la primera mitad (y todos en el mismo arco en donde ayer el Pincha le anotó al Ferroviario), mientras que Mariano Pavone cerró la cuenta en el complemento.

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No solo la particularidad que fueron todos en el mismo arco sino que hay más: dos fueron de jugada y definiendo con pierna derecha, uno fue de cabeza, otro de zurda de tiro libre y la única diferencia es que en 2002 hubo dos de tiro libre (Pompei, de zurda) y el restante de ayer fue de cabeza.

Aunqueaquel antecedente se dio en uno de los peores años deportivos de Estudiantes. En ese torneo, el equipo terminó anteúltimo con apenas 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y 12 derrotas, con 21 goles a favor y 36 en contra, solo por encima de Huracán.

Nunca pasó en Primera, hasta ayer

 

El otro dato histórico que dejó la goleada ante el conjunto santiagueño tiene alcance nacional. Por primera vez en el fútbol argentino, un equipo logró imponerse tres veces consecutivas por 5-0 frente a un mismo rival. Hasta ahora, el máximo registro era de dos triunfos seguidos con ese marcador, una marca que se había repetido tanto en la era amateur como en el profesionalismo.

El Pincha venció en 2022 por 5-0 a Central Córdoba (del Prete, Díaz y Boselli -3-), en 2024 de igual manera (Correa, Palacios -2-, Cetré y Carrillo), y anoche otros cinco tantos (Gaich -3-, Castro y Amondarain).

Entre los antecedentes aparecen clubes históricos como Alumni frente a Barracas Athletic y Belgrano Athletic ante Argentino de Quilmes. Ya en la etapa profesional, equipos como Racing Club, San Lorenzo, River Plate, Boca Juniors y el propio Huracán también habían alcanzado dos goleadas consecutivas por ese resultado, pero ninguno había logrado una tercera.

Así, Estudiantes no solo firmó una noche contundente desde lo futbolístico, sino que también dejó una marca inédita que lo ubica en un lugar único dentro de la estadística del fútbol argentino.

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