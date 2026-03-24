“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe
“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe
A 50 años del Golpe: la gente comienza a llegar a Plaza de Mayo
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Así funciona La Plata este martes de feriado nacional: micros, residuos, estacionamientro y más
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico de La Plata: se llevaron joyas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata
Se supo: cuánto pidió Graciela Alfano para entrar a “Gran Hermano”
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Otra multinacional deja de producir en el país y despide a 40 personas
Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona
Los números de la suerte del martes 24 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
La goleada 5-0 de Estudiantes de La Plata frente a Central Córdoba no solo dejó tres puntos y una actuación contundente, sino que también permitió reescribir páginas en la historia del club y del fútbol argentino.
Uno de los datos más destacados remite a un registro que llevaba más de dos décadas sin repetirse. La última vez que el Pincha había convertido cinco goles en un solo tiempo fue el 13 de octubre de 2002, en el viejo estadio de 1 y 57, cuando goleó 6-0 a Olimpo. Aquella tarde -con Marcos Angeleri como suplente-, marcaron Roberto Pompei por duplicado, junto a Ernesto Farías, Ariel Donnet y Pablo Quattrocchi en la primera mitad (y todos en el mismo arco en donde ayer el Pincha le anotó al Ferroviario), mientras que Mariano Pavone cerró la cuenta en el complemento.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes recordó a sus socios desaparecidos con un emotivo video
No solo la particularidad que fueron todos en el mismo arco sino que hay más: dos fueron de jugada y definiendo con pierna derecha, uno fue de cabeza, otro de zurda de tiro libre y la única diferencia es que en 2002 hubo dos de tiro libre (Pompei, de zurda) y el restante de ayer fue de cabeza.
Aunqueaquel antecedente se dio en uno de los peores años deportivos de Estudiantes. En ese torneo, el equipo terminó anteúltimo con apenas 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y 12 derrotas, con 21 goles a favor y 36 en contra, solo por encima de Huracán.
El otro dato histórico que dejó la goleada ante el conjunto santiagueño tiene alcance nacional. Por primera vez en el fútbol argentino, un equipo logró imponerse tres veces consecutivas por 5-0 frente a un mismo rival. Hasta ahora, el máximo registro era de dos triunfos seguidos con ese marcador, una marca que se había repetido tanto en la era amateur como en el profesionalismo.
El Pincha venció en 2022 por 5-0 a Central Córdoba (del Prete, Díaz y Boselli -3-), en 2024 de igual manera (Correa, Palacios -2-, Cetré y Carrillo), y anoche otros cinco tantos (Gaich -3-, Castro y Amondarain).
Entre los antecedentes aparecen clubes históricos como Alumni frente a Barracas Athletic y Belgrano Athletic ante Argentino de Quilmes. Ya en la etapa profesional, equipos como Racing Club, San Lorenzo, River Plate, Boca Juniors y el propio Huracán también habían alcanzado dos goleadas consecutivas por ese resultado, pero ninguno había logrado una tercera.
Así, Estudiantes no solo firmó una noche contundente desde lo futbolístico, sino que también dejó una marca inédita que lo ubica en un lugar único dentro de la estadística del fútbol argentino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí