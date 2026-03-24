"Si voy a la cárcel me mato": Agostina Paez, la argentina detenida en Brasil por racismo, declaró en la antesala del juicio

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas dentro de un boliche en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, comenzará este martes.

Fuentes del caso informaron que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que forma parte del marco legal antirracista del país brasieño, mientras que la querella pidió 15 años de condena. "Está la posibilidad de ir a la cárcel, acá en Brasil. Pero si yo voy a la cárcel me mato, literal", declaró Agostina.

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas. En esa línea, Paez reveló: "En la últimas horas traté de tranquilizarme un poco porque estoy muy nerviosa desde que fijaron la fecha de juicio. No duermo, la paso muy mal".

"Estos meses fueron calvario. No puedo salir a la calle tranquila. tengo que taparme, andar paranoica de que no me estén siguiendo, que no me reconozcan...”, agregó.

La joven de 29 años, representada por la letrada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña. La joven reconoció tras el video. "Sé que lo que he hecho está mal, pero hay un contexto detrás, y esperemos poder bajar la pena que pide la fiscalía".

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.