La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar

En el marco del Golpe de Estado en Argentina de 1976, los clubes de rugby de la Región sostienen la memoria de sus jugadores y socios desaparecidos, una herida que sigue presente en cada aniversario y en la vida cotidiana de sus instituciones.

En Club Los Tilos, el recuerdo se mantiene activo y colectivo. Ocho nombres forman parte de esa historia atravesada por el terrorismo de Estado: Ricardo Raúl Carrera Tomatti, Hugo Alberto Quaglino Calcagno, Horacio Omar Rivelli Branda, Daniel Eduardo Mendiburu Elicabe, Carlos Guillermo Jorge Williams, Eduardo Carrera Tomatti, Carlos Antonio Cafferata Martiarena y Jorge Alberto Pucci Souza. Cada uno representa no solo a un jugador o socio, sino a una generación marcada por la violencia y la ausencia.

La memoria en el club no es un acto aislado, sino una construcción permanente que se transmite entre generaciones. En cada homenaje, en cada encuentro, sus nombres vuelven a decir presente, reafirmando el compromiso con la verdad y la justicia.

Por su parte, La Plata Rugby Club también mantiene viva la memoria de sus desaparecidos. La lista es extensa y refleja el impacto profundo que tuvo la dictadura en la institución: Hernán Rocca, Santiago Sánchez Viamonte, Otilio Pascua, Pablo Balut, Mariano Montequín, Jorge Moura, Luis Munitis Orione, Eduardo Navajas Jáuregui, Mario Mercader, Enrique Sierra, Abel Vigo, Alfredo Mauricio Reboredo, Rodolfo Axat, Eduardo Merbilhaá, Alejandro García Martegani, Marcelo Bettini, Pablo Del Rivero, Abigail Attademo, Hugo Lavalle y Julio Álvarez.