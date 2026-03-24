Murió el dueño del sitio OnlyFans

VIDEO. En La Plata, actos en Plaza San Martín y en Plaza Moreno
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza
Diez años de calor récord: se agrava el desequilibrio del planeta
Los reclamos por las deficiencias en el manejo de los residuos en la zona
Kicillof convoca a los intendentes para evaluar la crisis en los municipios
El acuerdo Mercosur-UE se aplica provisional desde el 1 de mayo
La moneda de oro del Presidente, el plan que el caso $Libra truncó
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
VIDEO. Entre la necesidad y el peligro, la dura realidad de trabajar en la calle
Jornada clave para la abogada santiagueña retenida en Brasil
Mercados eufóricos y petróleo a la baja tras el giro de Trump
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El multimillonario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, quien adquirió en 2018 la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, murió de cáncer a los 43 años, informó ayer la empresa.
Director y accionista mayoritario, Radvinsky transformó OnlyFans en un imperio valorado en miles de millones de dólares. Bajo su propiedad, la plataforma se disparó en popularidad durante la pandemia del coronavirus, hasta alcanzar unos 377 millones de usuarios y 4,6 millones de creadores de contenido en todo el mundo.
En 2024 la empresa registró ingresos netos por unos 1.400 millones de dólares distribuyendo la mitad de ellos en dividendos (497 millones para Radvinsky). Recientemente fue valorada en cerca de 5.500 millones de dólares durante unas conversaciones de venta en fase inicial por parte de la firma de inversión Architect Capital.
Radvinsky tenía un patrimonio neto valorado en 3.800 millones de dólares en mayo pasado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Más allá de OnlyFans, el empresario dirigía Leo, un fondo de capital de riesgo centrado en inversiones tecnológicas. También era conocido por sus actividades filantrópicas, entre ellas el apoyo a la investigación contra el cáncer.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí