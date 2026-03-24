Murió el dueño del sitio OnlyFans

El multimillonario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, quien adquirió en 2018 la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, murió de cáncer a los 43 años, informó ayer la empresa.

Director y accionista mayoritario, Radvinsky transformó OnlyFans en un imperio valorado en miles de millones de dólares. Bajo su propiedad, la plataforma se disparó en popularidad durante la pandemia del coronavirus, hasta alcanzar unos 377 millones de usuarios y 4,6 millones de creadores de contenido en todo el mundo.

En 2024 la empresa registró ingresos netos por unos 1.400 millones de dólares distribuyendo la mitad de ellos en dividendos (497 millones para Radvinsky). Recientemente fue valorada en cerca de 5.500 millones de dólares durante unas conversaciones de venta en fase inicial por parte de la firma de inversión Architect Capital.

Radvinsky tenía un patrimonio neto valorado en 3.800 millones de dólares en mayo pasado, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Más allá de OnlyFans, el empresario dirigía Leo, un fondo de capital de riesgo centrado en inversiones tecnológicas. También era conocido por sus actividades filantrópicas, entre ellas el apoyo a la investigación contra el cáncer.