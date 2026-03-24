VIDEO. Amondarain y el tierno abrazo con su mamá: "Somos del campo y nadie en mi familia entendía nada de fútbol"

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El mediocampista de Estudiantes Mikel Amondarain vivió una noche inolvidable tras marcar su primer gol en la goleada 5-0 frente a Central Córdoba. Luego del partido, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al reencontrarse con su familia en la tribuna, donde el abrazo con su mamá conmovió a todos los presentes.
“Mi abuelo Cheche es el de la boina que estaba con mi vieja en la platea. Nosotros somos del campo y, cuando yo empecé a jugar, nadie en mi familia entendía nada de fútbol. Ahí mi abuelo empezó a mirar y a entender un poco”, relató el juvenil, visiblemente emocionado.
Luego de marcar su primer gol en Primera en el 5-0 de Estudiantes ante Central Córdoba, el Vasquito Amondarain se reencontró con sus seres queridos y el abrazo con su mamá fue sumamente emocionante: ¡HASTA LAS LÁGRIMAS! pic.twitter.com/NWY06SfDcW— SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2026
El Vasquito también destacó la importancia del gol en lo personal, luego de varios intentos sin poder convertir. “No se me estaba dando pero hoy se me dio, acá con nuestra gente y se lo pude dedicar a mi familia y a mi papá que está en el cielo siempre presente”, expresó.
Además, valoró el significado colectivo del triunfo y el lugar que tienen los juveniles en el club. “Se lo puedo dedicar a mi familia y a mi viejo que está en el cielo siempre. La historia de Estudiantes manda así, usa de los juveniles. Le firmamos la pelota al Tanque Gaich y se la lleva. Ganamos por mística”, concluyó.
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