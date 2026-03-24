A 50 años del Golpe: acto y movilización en Plaza de Mayo

una imagen de la marcha a plaza de mayo del 24 de marzo del año pasado / web

Con la consigna “Memoria, verdad y justicia”, organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales marcharán hoy a Plaza de Mayo para conmemorar el aniversario del Golpe de Estado de 1976, que en esta ocasión cumple 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina.

Si bien habrá movilizaciones en las ciudades más importantes del país, la principal convocatoria será en la histórica plaza, frente a la Casa Rosada, y tendrá en su acto de cierre las presencias de referentes de las principales organizaciones, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, “Taty” Almeida y Estela de Carlotto y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Según trascendió, como ocurrió ayer en nuestra ciudad (ver pág. 5), se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión del presidente, Javier Milei, y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a las 13, en la sede de la Casa de las Madres, ubicada en Yrigoyen 1584. Realizará un acto político y, luego, llama a marchar hacia la Plaza de Mayo. Su consigna es “Rebeldía y coraje. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona”. La entidad de derechos humanos comunica su convocatoria con una imagen que incluye al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, quien cita a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en ese mismo punto de concentración y en el mismo horario.

Según anticiparon desde distintos partidos y organizaciones, con la lectura del documento principal, confluirán la mayoría de las organizaciones que se manifestarán.

Desde la izquierda, estarán presentes el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), como el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Pero la izquierda mostrará divisiones y, luego del documento principal, se leerá otro, alrededor de las 17.30, que rubricarán otras organizaciones políticas del FIT, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) o el Partido Obrero (PO) y el Nuevo MAS.

En un comunicado, Castañeira pidió “al partido de Myriam Bregman y a los sectores independientes de la izquierda, movilizar juntos en una columna unitaria“.

La Cámpora hará su habitual marcha a partir de las 9, desde la ex-ESMA hacia Plaza de Mayo, pero le añadirá una parada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde está el departamento en el que la expresidenta Cristina Kirchner purga su condena a seis años por el caso Vialidad. Será “un recorrido que busca unir memoria histórica, presente político y defensa de la democracia”, indicó la agrupación que conduce Máximo Kirchner en un comunicado.

El peronismo también aportará una columna del Frente Renovador. El partido del exministro de Economía Sergio Massa se convoca en Avenida de Mayo y Tacuarí, desde las 12.

La Unión Cívica Radical (UCR) se reunirá, desde las 11.30, en la plaza Mario Abel Amaya, ubicada en Constitución, entre Colombres y Avenida Boedo. A las 13, anuncia su concentración en el comité partidario, en Alsina y Entre Ríos, para marchar a Plaza de Mayo a las 14. El partido prevé replicar la concentración porteña en otros puntos del país, como La Rioja, Córdoba, Salta, Jujuy, Santa Fe, Rosario, Paraná, Bariloche, General Pico, Santa Rosa, San Luis, Puerto Madryn, Mendoza y Tucumán.

La conducción de la CGT, en tanto, convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que movilizará hoy y consideró que la conmemoración se da en un contexto en el que “vivimos el momento de mayor debilitamiento de la democracia. Toda la institucionalidad está dañada y la violación a la Constitución Nacional es sistemática”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sindicato que concentrará a partir de las 12 en la esquina de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

“Ayer a sangre y fuego, y hoy con represión es que pretenden imponer un programa de desregulación y apertura de toda la economía, privatizaciones, endeudamiento extremo garantizando fuga de capitales, destrucción de toda la industria y empobrecimiento generalizado de toda la población”, apuntó a través de un comunicado.

El dirigente estatal encabezará además la columna del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran sindicatos críticos de la cúpula de la CGT y de las CTA Autónoma y de los Trabajadores, entre ellos ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos.

Al cumplirse medio siglo del último golpe militar, en los días previos a la marcha de hoy se realizaron actividades que reivindican la memoria, la verdad y la justicia, como la de Abuelas, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”, además de distintas actividades alusivas en la exEsma, en el marco Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.