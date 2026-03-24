Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno
Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%
Nunca Más | A 50 años del último Golpe, un suplemento especial de EL DIA
La represión ilegal en La Plata: empezó antes del ‘76, se extendió por años
Insólito: detuvieron en pijama a "Noni", el joven que robó en un autoservicio de La Plata y se quedó dormido
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
De robo millonario a presunta estafa: giro inesperado en el caso “La Joya Agro”
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo
“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe
Adorni encabezará mañana una conferencia de prensa en la Casa Rosada y cierra la semana con los Milei
La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar
Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública
El joven Agustín Giay, excapitán de la Sub 20, dará el salto a la Selección mayor para reemplazar a Montiel
VIDEO. Un sodero perdió el control del camión y se estrelló contra un poste en Ensenada
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Así funciona La Plata este martes de feriado nacional: micros, residuos, estacionamientro y más
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico de La Plata: se llevaron joyas
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio del ruido que genera en el Gobierno su continuidad en el cargo, con voces a favor y en contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a protagonizar una conferencia de prensa este miércoles a las 11 con preguntas abiertas de los periodistas.
La intención del ministro coordinador es recuperar iniciativa y mostrar que la sucesión de escándalos que lo tuvo en el centro de la escena, a partir del viaje de su mujer al “Argentina Week” con la comitiva oficial, es un trago amargo que quedó atrás. La actividad de comunicación del oficialismo incluirá preguntas de los periodistas acreditados.
Paralelamente, el jefe de Gabinete tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros a lo largo de toda la semana. La idea del funcionario es mostrar que su agenda no sufrió ningún tipo de alteración pese a la polémica que atraviesa desde hace dos semanas, con versiones sobre su permanencia que no cesan.
En torno a este punto, Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni. Lo hizo vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico que daba cuenta que el entorno de la diputada porteña señalaba que Ramírez iba a desembarcar la coordinación de las carteras.
Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, es uno. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, es otro. Pero en la Casa Rosada descartan cualquier movimiento. Y juran que el jefe de Gabinete está “golpeado” aunque dispuesto a seguir su rol en la administración de color violeta.
A propósito de lo que todavía provoca en las filas libertarias que el ex vocero presidencial siga activo, Nicolás Marquez, biógrafo oficial del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia. Se trata de la primera voz de relevancia en el mundo libertario que se anima a reclamar públicamente la dimisión del funcionario por el daño que está generando en la gestión de La Libertad Avanza.
LE PUEDE INTERESAR
Inauguraron la plazoleta Víctor Basterra en Tolosa
"Toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica", sostuvo Márquez. Paralelamente, el escritor consideró que "lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente".
Y cuestionó al funcionario por el recorrido a partir de la travesía de su esposa. "Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente", dijo y marcó: "Cuando gobierna el no-peronismo, el electorado es muy duro". Otros también piensan como Márquez pero se expresan por lo bajo. En tanto, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, promete respaldo total y apuesta a que el tema se disipe de la agenda pública.
El viernes, en tanto, tiene planificada una actividad en la que se mostrará junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Será un nuevo respaldo público de la cúpula del poder libertario para poner fin a las versiones, que arreciaron en los últimos días, sobre la posible salida de Adorni del cargo. Junto a ellos estará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya que el acto se realizará en un centro de formación creado por esa cartera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí