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Giro inesperado en el caso “La Joya Agro”: de robo millonario a presunta estafa

Giro inesperado en el caso “La Joya Agro”: de robo millonario a presunta estafa
24 de Marzo de 2026 | 16:58

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Lo que comenzó como un impactante robo rural denunciado en redes sociales terminó dando un vuelco inesperado. La historia del influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, pasó en pocas horas de un presunto abigeato de casi 200 vacas a una compleja causa por defraudación que ahora investiga la Justicia santafesina.

El episodio había generado conmoción el viernes pasado, cuando Riboldi publicó un video que rápidamente se viralizó —superó los 6,5 millones de reproducciones— en el que denunciaba el robo de 190 cabezas de ganado de su campo en Santa Teresa. El lote, compuesto por novillos y vaquillonas de alto valor productivo, estaba valuado en más de 300 millones de pesos.

La repercusión fue inmediata y la Guardia Rural “Los Pumas” desplegó un operativo que permitió encontrar 161 animales en un feedlot de Chabás, a unos 80 kilómetros. En ese momento, todo parecía encuadrarse en un caso típico de robo de ganado.

Sin embargo, la investigación dio un giro clave en las últimas horas. El fiscal Ramiro Martínez, de Villa Constitución, imputó a Nicolás Coscia —principal apuntado— por el delito de defraudación por abuso de confianza. Según la acusación, lejos de tratarse de un robo, existía una relación comercial previa entre ambos.

De acuerdo a la causa, Riboldi y Coscia mantenían un esquema de “capitalización de hacienda”, una práctica habitual en el sector en la que uno aporta los animales y el otro se encarga del engorde y la posterior venta, repartiéndose las ganancias. En ese marco, Coscia habría vendido 161 bovinos sin autorización, disponiendo de bienes que pertenecían a la firma del influencer.

La maniobra se habría concretado el 25 de febrero a través de una empresa vinculada al imputado, mientras que días después se habrían gestionado guías de traslado ante el SENASA para simular movimientos de hacienda que, según la fiscalía, no se correspondían con la realidad.

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El expediente también suma otro elemento de peso: la delicada situación financiera de Coscia, quien acumularía deudas millonarias, cheques rechazados y una calificación de alto riesgo en el sistema bancario.

Pero el caso podría dar otro giro más. Desde el entorno del acusado aseguran que la venta de los animales se realizó con el consentimiento de Riboldi, quien necesitaba liquidez a comienzos de marzo. Incluso, afirman que existen mensajes que respaldarían esa versión y que serán presentados ante la Justicia.

En paralelo, los investigadores analizan inconsistencias en el relato inicial. Según consta en informes policiales, el propio influencer evitó brindar datos clave sobre el sospechoso en las primeras horas y llegó a describirlo como “su mejor amigo”. También habría reconocido el impacto mediático del caso, que le sumó millones de seguidores en pocos días.

Mientras la Justicia intenta determinar si hubo abuso de confianza, un acuerdo incumplido o una maniobra más compleja, aún quedan 29 animales sin localizar. El caso que nació como un robo millonario ahora abre interrogantes sobre los límites entre los negocios rurales, la confianza y la exposición en redes sociales.

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